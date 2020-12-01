https://ria.ru/20201201/genotsid-1587242953.html

СК опрашивает свидетелей преступлений нацистов в Волгоградской области

СК опрашивает свидетелей преступлений нацистов в Волгоградской области

Следственный комитет РФ опрашивает выживших очевидцев нацистских преступлений, в частности, в Волгоградской области, в рамках расследования дела о геноциде,... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T21:02

2020-12-01T21:02

2020-12-01T21:03

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

волгоградская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583789387_0:200:944:731_1400x0_80_0_0_96c9d1fd3b793521db76a5e5edff18f8.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Следственный комитет РФ опрашивает выживших очевидцев нацистских преступлений, в частности, в Волгоградской области, в рамках расследования дела о геноциде, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Она пояснила, что в СК РФ расследуется уголовное дело о геноциде, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками."Воспоминания очевидцев помогут следователям наиболее точно восстановить детали преступной деятельности нацистов именно с целью документирования фактов уничтожения армией Гитлера мирного населения без военной необходимости, что и является признаком геноцида. Поэтому следователи хотели бы побеседовать с каждым, кто пережил те страшные события", - сказала Петренко.Она добавила, что только в Волгоградской области проживает более 1000 бывших узников концентрационных лагерей, которых необходимо опросить как свидетелей.Ранее в СМИ писали, что якобы родственники некоторых очевидцев Сталинградской битвы возмущены вызовами в СК.

https://ria.ru/20201120/genotsid-1585550103.html

https://ria.ru/20201027/genotsid-1581844577.html

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, происшествия