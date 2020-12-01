https://ria.ru/20201201/genotsid-1587242953.html
СК опрашивает свидетелей преступлений нацистов в Волгоградской области
СК опрашивает свидетелей преступлений нацистов в Волгоградской области
Следственный комитет РФ опрашивает выживших очевидцев нацистских преступлений, в частности, в Волгоградской области, в рамках расследования дела о геноциде,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T21:02
2020-12-01T21:02
2020-12-01T21:03
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Следственный комитет РФ опрашивает выживших очевидцев нацистских преступлений, в частности, в Волгоградской области, в рамках расследования дела о геноциде, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Она пояснила, что в СК РФ расследуется уголовное дело о геноциде, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками."Воспоминания очевидцев помогут следователям наиболее точно восстановить детали преступной деятельности нацистов именно с целью документирования фактов уничтожения армией Гитлера мирного населения без военной необходимости, что и является признаком геноцида. Поэтому следователи хотели бы побеседовать с каждым, кто пережил те страшные события", - сказала Петренко.Она добавила, что только в Волгоградской области проживает более 1000 бывших узников концентрационных лагерей, которых необходимо опросить как свидетелей.Ранее в СМИ писали, что якобы родственники некоторых очевидцев Сталинградской битвы возмущены вызовами в СК.
https://ria.ru/20201120/genotsid-1585550103.html
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светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, происшествия