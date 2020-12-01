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Косачев оценил заявление Санду о "нечестном" долге за газ перед Россией
Косачев оценил заявление Санду о "нечестном" долге за газ перед Россией
Заявление избранного президента Молдавии Майи Санду по непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) не направлены на урегулирование ситуации вокруг... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:03
2020-12-01T11:03
майя санду
обсе
игорь додон
газпром
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Заявление избранного президента Молдавии Майи Санду по непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) не направлены на урегулирование ситуации вокруг Приднестровья, это скорее "мышление товароведа", заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев.Санду в интервью РБК заявила, что долг страны перед "Газпромом" является "нечестным". По ее словам, Кишинев не должен платить за газ, который использовали жители неподконтрольного ему Приднестровья."Такая позиция напоминает скорее мышление товароведа или бухгалтера, а не политика. Госпожа Санду сделала бы неизмеримо больше для восстановления (пока гипотетического) территориальной целостности Молдовы, если бы выступила с противоположной инициативой - принять на молдавское государство расходы по обеспечению снабжения газом всей территории страны, включая Приднестровье", - отметил Косачев.По мнению российского политика, она бы тогда снискала симпатии многих людей и на другом берегу Днестра. "Нынешняя же позиция нового президента Молдовы всего лишь подтверждает, что она не рассматривает жителей Приднестровья как сограждан", - считает сенатор."И это, как и ее недавние высказывания по ОГРВ (Оперативная группа российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова) и миротворцам, разумеется, лишь отдаляет, а не приближает перспективы урегулирования", - заключил он.Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Санду победила на выборах президента Молдавии во втором туре с 57,75% голосов, опередив действующего главу государства Игоря Додона (42,25%).
https://ria.ru/20201201/gaz-1587073215.html
https://ria.ru/20201130/obse-1587063214.html
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майя санду, обсе, игорь додон, газпром, дмитрий песков, румыния, молдавия, ссср, в мире

Косачев оценил заявление Санду о "нечестном" долге за газ перед Россией

11:03 01.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Заявление избранного президента Молдавии Майи Санду по непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) не направлены на урегулирование ситуации вокруг Приднестровья, это скорее "мышление товароведа", заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев.
Санду в интервью РБК заявила, что долг страны перед "Газпромом" является "нечестным". По ее словам, Кишинев не должен платить за газ, который использовали жители неподконтрольного ему Приднестровья.
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В Госдуме возмутились отказом Санду признать долг за газ перед Россией
"Такая позиция напоминает скорее мышление товароведа или бухгалтера, а не политика. Госпожа Санду сделала бы неизмеримо больше для восстановления (пока гипотетического) территориальной целостности Молдовы, если бы выступила с противоположной инициативой - принять на молдавское государство расходы по обеспечению снабжения газом всей территории страны, включая Приднестровье", - отметил Косачев.
По мнению российского политика, она бы тогда снискала симпатии многих людей и на другом берегу Днестра. "Нынешняя же позиция нового президента Молдовы всего лишь подтверждает, что она не рассматривает жителей Приднестровья как сограждан", - считает сенатор.
"И это, как и ее недавние высказывания по ОГРВ (Оперативная группа российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова) и миротворцам, разумеется, лишь отдаляет, а не приближает перспективы урегулирования", - заключил он.
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Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Санду победила на выборах президента Молдавии во втором туре с 57,75% голосов, опередив действующего главу государства Игоря Додона (42,25%).
 
Майя СандуОБСЕИгорь ДодонГазпромДмитрий ПесковРумынияМолдавияСССРВ мире
 
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