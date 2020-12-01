https://ria.ru/20201201/finansy-1587142063.html

Центробанк намерен облегчить допуск на российский финансовый рынок

Центробанк намерен облегчить допуск на российский финансовый рынок

Банк России хочет облегчить для участников допуск на российский финансовый рынок, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T13:24

2020-12-01T13:24

2020-12-01T13:24

россия

сергей швецов

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Банк России хочет облегчить для участников допуск на российский финансовый рынок, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов."Допуск на финансовый рынок - это достаточно большие издержки. И компании, которые уже работают на финансовом рынке, чтобы расширить свои возможности, снова сдают кучу документов в Центральный банк, очень сложные процедуры. И мы хотим этот допуск переиначить таким образом, чтобы регулирование больше касалось видов деятельности, нежели юридических лиц", - сказал он, выступая на онлайн-конференции "Рынок ценных бумаг: текущее состояние и развитие".По его словам, ЦБ РФ подготовил соответствующий консультативный доклад, который будет опубликован для обсуждения до конца года."В начале следующего года мы эту концепцию будем обсуждать. Несколько позже появятся предложения относительно совмещения видов деятельности: мы сейчас опрашиваем участников рынка по тому, как они видят реформу совмещения видов деятельности. В общем и целом этот вектор направлен на снижение барьеров для входа на рынок и на снижение регуляторной нагрузки, которая сопутствует осуществлению деятельности на российском финансовом рынке", - сказал он."Здесь не надо бояться, что станет все гораздо хуже. Нет, мы стараемся в рамках проекта снижения нагрузки облегчать надзорное бремя, но при этом достигать цели регулирования и надзора, которые перед нами ставит законодательство и жизнь", - заключил Швецов.

https://ria.ru/20200925/banki-1577701717.html

https://ria.ru/20200619/1573159892.html

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россия, сергей швецов, центральный банк рф (цб рф), экономика