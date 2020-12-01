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СМИ: иранского ученого убили из управляемого через спутник оружия
СМИ: иранского ученого убили из управляемого через спутник оружия
Иранского ядерщика Мохсена Фахризаде убили управляемым через космос оружием, сообщил телеканал Al-Alam. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:34
2020-12-01T13:38
мохсен фахризаде
убийство иранского физика-ядерщика
иран
в мире
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Иранского ядерщика Мохсена Фахризаде убили управляемым через космос оружием, сообщил телеканал Al-Alam."Использованное в убийстве оружие израильского производства контролировали при помощи спутника", — рассказал источник канала.О том, что Фахризаде убили из оружия израильского производства, сообщил накануне телеканал Press TV со ссылкой на информированный источник."Фрагменты оружия, собранные на месте теракта, имеют логотипы и технические характеристики военной промышленности Израиля", — говорилось в сообщении.ПокушениеМохсен Фахризаде, который был руководителем организации исследований и инноваций при иранском Минобороны, погиб 28 ноября в городе Абсард. Его расстреляли с дистанции 150 метров из установленного в машине Nissan оружия, управлявшегося дистанционно. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было.Ученый получил серьезные ранения. Его доставили в больницу на вертолете, но спасти его жизнь не удалось.Власти Ирана назвали случившееся терактом и обвинили в этом Израиль. Как заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, удалось выяснить, кто именно спланировал покушение.По его словам, свою роль в покушении сыграли Израиль и его разведка "Моссад", а также "Организация моджахедов иранского народа", запрещенная в стране.Тегеран обещает возмездиеВерховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал преследовать и наказать виновных в убийстве Фахризаде. Кроме того, по его словам, необходимо продолжать научно-технические усилия во всех областях, которыми занимался ученый.Президент Хасан Роухани пообещал, что преступление не останется без ответа, который "последует в нужное время".О том же заявил и министр обороны Амир Хатами.По его словам, целью убийства было подорвать сплоченность общества, но стоящим за покушением это не удалось.Реакция РоссииМосква осудила убийство иранского ученого-ядерщика."Кто бы ни стоял за убийством и ни пытался использовать его в своих политических интересах, должен понести за это ответственность", — заявил российский МИД.При этом дипломаты подчеркнули, что неизменным приоритетом России остается стабильность и безопасность в регионе Ближнего Востока и в зоне Персидского залива."На его реализацию нацелены наши усилия и инициативы в рамках Организации Объединенных Наций, на других международных площадках и в двусторонних отношениях с государствами региона. Призываем все стороны воздерживаться от шагов, способных повлечь эскалацию напряженности", — говорится в сообщении министерства.Мнение экспертовСообщение о том, что при покушении на Фахризаде оружием управляли из космоса, прокомментировал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.Он отметил, что сейчас много обсуждается эффективность ведения сетецентрических войн, когда боевая мощь умножается за счет формирований единой сети от спутника до вооружения, которое осуществляет уничтожение цели. "И такой элемент сетецентрического ведения боевых действий, судя по всему, наблюдается в убийстве Фахризаде. Оружие управляется из космоса, находится в единой сети и поражает цель", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.Почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров полагает, что убийство Фахризаде стало результатом операции высочайшего уровня.Он отметил, что машина Фахризаде почему-то остановилась как раз рядом с орудием убийства и к тому же ученый был вынужден сам выйти из нее. По мнению собеседника агентства, убийство Фахризаде стало результатом предательства, подкупа, но и высокой технической подготовки: были привлечены космические силы. "Факт предательства тут не отрицается", — добавил эксперт.
https://ria.ru/20201201/iran-1587030143.html
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мохсен фахризаде, убийство иранского физика-ядерщика, иран, в мире

СМИ: иранского ученого убили из управляемого через спутник оружия

13:34 01.12.2020 (обновлено: 13:38 01.12.2020)
 
© AP Photo / Fars News AgencyМесто убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© AP Photo / Fars News Agency
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Иранского ядерщика Мохсена Фахризаде убили управляемым через космос оружием, сообщил телеканал Al-Alam.
"Использованное в убийстве оружие израильского производства контролировали при помощи спутника", — рассказал источник канала.
О том, что Фахризаде убили из оружия израильского производства, сообщил накануне телеканал Press TV со ссылкой на информированный источник.
"Фрагменты оружия, собранные на месте теракта, имеют логотипы и технические характеристики военной промышленности Израиля", — говорилось в сообщении.
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Покушение

Мохсен Фахризаде, который был руководителем организации исследований и инноваций при иранском Минобороны, погиб 28 ноября в городе Абсард. Его расстреляли с дистанции 150 метров из установленного в машине Nissan оружия, управлявшегося дистанционно. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было.
Ученый получил серьезные ранения. Его доставили в больницу на вертолете, но спасти его жизнь не удалось.
Власти Ирана назвали случившееся терактом и обвинили в этом Израиль. Как заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, удалось выяснить, кто именно спланировал покушение.
"Это была сложная операция, с использованием электронного оборудования, на месте никого не было, но есть зацепки. В то же время нам известно, кто спланировал это, известно его прошлое", — сказал Шамхани.
По его словам, свою роль в покушении сыграли Израиль и его разведка "Моссад", а также "Организация моджахедов иранского народа", запрещенная в стране.
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Тегеран обещает возмездие

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал преследовать и наказать виновных в убийстве Фахризаде. Кроме того, по его словам, необходимо продолжать научно-технические усилия во всех областях, которыми занимался ученый.
Президент Хасан Роухани пообещал, что преступление не останется без ответа, который "последует в нужное время".
О том же заявил и министр обороны Амир Хатами.
"Враг хорошо знает, и я, как военный, говорю ему об этом, что ни одно преступление, ни одно убийство, ни одно глупое дело по отношению к иранскому народу не останется без ответа", — сказал он на церемонии прощания с Фахризаде.
По его словам, целью убийства было подорвать сплоченность общества, но стоящим за покушением это не удалось.
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Реакция России

Москва осудила убийство иранского ученого-ядерщика.
"Кто бы ни стоял за убийством и ни пытался использовать его в своих политических интересах, должен понести за это ответственность", — заявил российский МИД.
При этом дипломаты подчеркнули, что неизменным приоритетом России остается стабильность и безопасность в регионе Ближнего Востока и в зоне Персидского залива.
"На его реализацию нацелены наши усилия и инициативы в рамках Организации Объединенных Наций, на других международных площадках и в двусторонних отношениях с государствами региона. Призываем все стороны воздерживаться от шагов, способных повлечь эскалацию напряженности", — говорится в сообщении министерства.
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Мнение экспертов

Сообщение о том, что при покушении на Фахризаде оружием управляли из космоса, прокомментировал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
Он отметил, что сейчас много обсуждается эффективность ведения сетецентрических войн, когда боевая мощь умножается за счет формирований единой сети от спутника до вооружения, которое осуществляет уничтожение цели.
"И такой элемент сетецентрического ведения боевых действий, судя по всему, наблюдается в убийстве Фахризаде. Оружие управляется из космоса, находится в единой сети и поражает цель", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.
Почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров полагает, что убийство Фахризаде стало результатом операции высочайшего уровня.
"Эта операция была продумана и реализована на высочайшем уровне по меркам спецслужб", — он РИА Новости.
Он отметил, что машина Фахризаде почему-то остановилась как раз рядом с орудием убийства и к тому же ученый был вынужден сам выйти из нее. По мнению собеседника агентства, убийство Фахризаде стало результатом предательства, подкупа, но и высокой технической подготовки: были привлечены космические силы.
"Факт предательства тут не отрицается", — добавил эксперт.
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Мохсен ФахризадеУбийство иранского физика-ядерщикаИранВ мире
 
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