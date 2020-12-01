Пойманный на секс-вечеринке депутат Европарламента подал в отставку
18:52 01.12.2020 (обновлено: 19:49 01.12.2020)
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Депутатом Европарламента, пойманным в Брюсселе на запрещенной секс-вечеринке в минувшую пятницу, оказался представитель Венгрии Йожеф Сайер, сообщил телеканал Euronews.
Мероприятие организовали в подвале одного из баров в нарушение антикоронавирусных ограничений, введенных в Бельгии. По данным прокуратуры, на вечеринке собрались 25 человек, один из них попытался скрыться, но был задержан. Он оказался евродепутатом. Также местные СМИ сообщали, что на секс-вечеринке были и несколько дипломатов.
Впоследствии Сайер признался, что присутствовал на сборище.
"Я прошу прощения за то, что нарушил правила, это было безответственно с моей стороны. Я готов понести наказание за это", — говорится в заявлении 59-летнего евродепутата.
Он отрицает, что употреблял или имел при себе наркотики.
Сайер, избранный в ЕП от правящей в Венгрии партии "Фидес", 29 ноября направил спикеру Давиду Сассоли заявление об отказе от депутатского мандата.
В Бельгии действуют ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса. В стране не работают бары, кафе, рестораны, ночные клубы и дискотеки, кинотеатры и парки развлечений, с 22:00 до 06:00 действует комендантский час.
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