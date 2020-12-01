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Пойманный на секс-вечеринке депутат Европарламента подал в отставку
Пойманный на секс-вечеринке депутат Европарламента подал в отставку
Депутатом Европарламента, пойманным в Брюсселе на запрещенной секс-вечеринке в минувшую пятницу, оказался представитель Венгрии Йожеф Сайер, сообщил телеканал... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T18:52
2020-12-01T19:49
давид сассоли
европарламент
брюссель
венгрия
в мире
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Депутатом Европарламента, пойманным в Брюсселе на запрещенной секс-вечеринке в минувшую пятницу, оказался представитель Венгрии Йожеф Сайер, сообщил телеканал Euronews.Мероприятие организовали в подвале одного из баров в нарушение антикоронавирусных ограничений, введенных в Бельгии. По данным прокуратуры, на вечеринке собрались 25 человек, один из них попытался скрыться, но был задержан. Он оказался евродепутатом. Также местные СМИ сообщали, что на секс-вечеринке были и несколько дипломатов.Впоследствии Сайер признался, что присутствовал на сборище.Он отрицает, что употреблял или имел при себе наркотики.Сайер, избранный в ЕП от правящей в Венгрии партии "Фидес", 29 ноября направил спикеру Давиду Сассоли заявление об отказе от депутатского мандата.В Бельгии действуют ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса. В стране не работают бары, кафе, рестораны, ночные клубы и дискотеки, кинотеатры и парки развлечений, с 22:00 до 06:00 действует комендантский час.
https://ria.ru/20201124/evropa-1585953642.html
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давид сассоли, европарламент, брюссель, венгрия, в мире

Пойманный на секс-вечеринке депутат Европарламента подал в отставку

18:52 01.12.2020 (обновлено: 19:49 01.12.2020)
 
© AFP 2020 / Peter KohalmiДепутат Европарламента Йожеф Сайер
Депутат Европарламента Йожеф Сайер - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© AFP 2020 / Peter Kohalmi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Депутатом Европарламента, пойманным в Брюсселе на запрещенной секс-вечеринке в минувшую пятницу, оказался представитель Венгрии Йожеф Сайер, сообщил телеканал Euronews.
Мероприятие организовали в подвале одного из баров в нарушение антикоронавирусных ограничений, введенных в Бельгии. По данным прокуратуры, на вечеринке собрались 25 человек, один из них попытался скрыться, но был задержан. Он оказался евродепутатом. Также местные СМИ сообщали, что на секс-вечеринке были и несколько дипломатов.
Впоследствии Сайер признался, что присутствовал на сборище.
"Я прошу прощения за то, что нарушил правила, это было безответственно с моей стороны. Я готов понести наказание за это", — говорится в заявлении 59-летнего евродепутата.
Он отрицает, что употреблял или имел при себе наркотики.
Сайер, избранный в ЕП от правящей в Венгрии партии "Фидес", 29 ноября направил спикеру Давиду Сассоли заявление об отказе от депутатского мандата.
В Бельгии действуют ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса. В стране не работают бары, кафе, рестораны, ночные клубы и дискотеки, кинотеатры и парки развлечений, с 22:00 до 06:00 действует комендантский час.
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