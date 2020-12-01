https://ria.ru/20201201/enterosgel-1587128855.html
Рекламу "Энтеросгеля" о лечении COVID-19 признали ненадлежащей
Рекламу "Энтеросгеля" о лечении COVID-19 признали ненадлежащей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу лекарственного препарата "Энтеросгель", распространявшую информацию о легкой форме РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:38
2020-12-01T12:38
2020-12-01T12:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу лекарственного препарата "Энтеросгель", распространявшую информацию о легкой форме течения COVID-2019 при условии его приема, сообщается на сайте службы.По данным службы, реклама сообщала, что курсовой прием препарата повышает шанс переболеть COVID-2019 в легкой форме. Следовательно, исходя из текста рекламы, "Энтеросгель" обладает терапевтической эффективностью в отношении коронавируса, отмечает ФАС."Однако, в показаниях к применению, содержащихся в инструкции препарата, данные о коронавирусной инфекции отсутствуют. То есть в рекламе сообщается информация о свойствах и характеристиках препарата "Энтеросгель" вне пределов его показаний", - прокомментировал заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров, слова которого приводятся в сообщении.Он добавил, что производителям лекарственных препаратов необходимо избегать упоминания COVID-19 в рекламе своих товаров, если о ней не указано в инструкции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201201/reklama-1587090583.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу лекарственного препарата "Энтеросгель", распространявшую информацию о легкой форме течения COVID-2019 при условии его приема, сообщается на сайте
службы.
"Комиссия ФАС России выявила нарушение закона о рекламе в рекламном ролике лекарственного препарата "Энтеросгель" в эфире телеканала "ТНТ" в июне 2020 года. Основанием для разбирательства стали поступившие в ФАС России жалобы граждан", - говорится в сообщении.
По данным службы, реклама сообщала, что курсовой прием препарата повышает шанс переболеть COVID-2019 в легкой форме. Следовательно, исходя из текста рекламы, "Энтеросгель" обладает терапевтической эффективностью в отношении коронавируса, отмечает ФАС.
"Однако, в показаниях к применению, содержащихся в инструкции препарата, данные о коронавирусной инфекции отсутствуют. То есть в рекламе сообщается информация о свойствах и характеристиках препарата "Энтеросгель" вне пределов его показаний", - прокомментировал заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что производителям лекарственных препаратов необходимо избегать упоминания COVID-19 в рекламе своих товаров, если о ней не указано в инструкции.
"Рекламодателю ненадлежащей рекламы - ООО "Фармасил" - выдано предписание о прекращении нарушения. Компании грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей", - сообщает ФАС.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф