https://ria.ru/20201201/enterosgel-1587128855.html

Рекламу "Энтеросгеля" о лечении COVID-19 признали ненадлежащей

Рекламу "Энтеросгеля" о лечении COVID-19 признали ненадлежащей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу лекарственного препарата "Энтеросгель", распространявшую информацию о легкой форме РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:38

2020-12-01T12:38

2020-12-01T12:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

происшествия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу лекарственного препарата "Энтеросгель", распространявшую информацию о легкой форме течения COVID-2019 при условии его приема, сообщается на сайте службы.По данным службы, реклама сообщала, что курсовой прием препарата повышает шанс переболеть COVID-2019 в легкой форме. Следовательно, исходя из текста рекламы, "Энтеросгель" обладает терапевтической эффективностью в отношении коронавируса, отмечает ФАС."Однако, в показаниях к применению, содержащихся в инструкции препарата, данные о коронавирусной инфекции отсутствуют. То есть в рекламе сообщается информация о свойствах и характеристиках препарата "Энтеросгель" вне пределов его показаний", - прокомментировал заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров, слова которого приводятся в сообщении.Он добавил, что производителям лекарственных препаратов необходимо избегать упоминания COVID-19 в рекламе своих товаров, если о ней не указано в инструкции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201201/reklama-1587090583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия