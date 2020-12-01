https://ria.ru/20201201/elka-1587136631.html
Житель Тюмени украл новогоднюю елку из салона красоты
Житель Тюмени украл новогоднюю елку из салона красоты
Житель Тюмени выломал дверь в салоне красоты и похитил новогоднюю елку, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:05
2020-12-01T13:05
2020-12-01T13:05
умвд по тюменской области
тюмень
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости, Ольга Ерачина. Житель Тюмени выломал дверь в салоне красоты и похитил новогоднюю елку, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области.По ее словам, подозреваемый задержан. Им оказался 23-летний тюменец, вину он признал.Возбуждено уголовное дело. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.
https://radiosputnik.ria.ru/20201201/elka-1587133100.html
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умвд по тюменской области, тюмень, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости, Ольга Ерачина. Житель Тюмени выломал дверь в салоне красоты и похитил новогоднюю елку, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
"В отдел полиции №1 УМВД России по Тюмени пришло сообщение о том, что неизвестный сломал дверь в салоне красоты по улице Дмитрия Менделеева и похитил искусственную ель. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, подозреваемый задержан. Им оказался 23-летний тюменец, вину он признал.
Возбуждено уголовное дело. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.
"Похищенный новогодний аксессуар изъят и вскоре будет возвращен хозяйке салона красоты", - отметили в пресс-службе.