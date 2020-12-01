https://ria.ru/20201201/elka-1587136631.html

Житель Тюмени украл новогоднюю елку из салона красоты

Житель Тюмени украл новогоднюю елку из салона красоты

Житель Тюмени выломал дверь в салоне красоты и похитил новогоднюю елку, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T13:05

2020-12-01T13:05

2020-12-01T13:05

умвд по тюменской области

тюмень

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости, Ольга Ерачина. Житель Тюмени выломал дверь в салоне красоты и похитил новогоднюю елку, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области.По ее словам, подозреваемый задержан. Им оказался 23-летний тюменец, вину он признал.Возбуждено уголовное дело. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

https://radiosputnik.ria.ru/20201201/elka-1587133100.html

тюмень

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умвд по тюменской области, тюмень, происшествия