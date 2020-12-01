https://ria.ru/20201201/elka-1587110603.html

В России зажгли первую новогоднюю елку

В России зажгли первую новогоднюю елку

Первую в стране новогоднюю елку зажгли в Якутске в рамках всероссийского фестиваля "Зима начинается с Якутии", сообщила пресс-служба администрации главы и... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:20

2020-12-01T11:20

2020-12-01T13:46

дед мороз

айсен николаев

великий устюг

якутск

общество

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ЯКУТСК, 1 дек — РИА Новости. Первую в стране новогоднюю елку зажгли в Якутске в рамках всероссийского фестиваля "Зима начинается с Якутии", сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики.В рамках фестиваля эта миссия ежегодно возлагается на российского Деда Мороза из Великого Устюга и якутского повелителя зимы Чысхаана с полюса холода. В этом году фестиваль проходит в режиме онлайн. Чысхаан, который прибыл с полюса холода — священной горы Эбэ Хайа в Оймяконском районе, передал главе Якутии Айсену Николаеву символ холода — магический кристалл, осколок рога Быка Зимы."В первый день декабря зажглись огни главной республиканской елки. Елка традиционно зажглась по сигналу Айсена Николаева. В этот раз глава республики поздравил якутян с наступающим Новым годом из студии НВК "Саха", — рассказали в пресс-службе.Как отметили власти республики, из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, массовые мероприятия на площади Ленина около елки отменены.После зажжения главной елки Якутии зажигаются новогодние елки во всех улусах и городах республики, символизируя старт новогодних мероприятий по всей стране.

https://ria.ru/20201102/prazdniki-1582608846.html

великий устюг

якутск

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дед мороз, айсен николаев, великий устюг, якутск, общество