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В России зажгли первую новогоднюю елку
В России зажгли первую новогоднюю елку
Первую в стране новогоднюю елку зажгли в Якутске в рамках всероссийского фестиваля "Зима начинается с Якутии", сообщила пресс-служба администрации главы и... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:20
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дед мороз
айсен николаев
великий устюг
якутск
общество
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ЯКУТСК, 1 дек — РИА Новости. Первую в стране новогоднюю елку зажгли в Якутске в рамках всероссийского фестиваля "Зима начинается с Якутии", сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики.В рамках фестиваля эта миссия ежегодно возлагается на российского Деда Мороза из Великого Устюга и якутского повелителя зимы Чысхаана с полюса холода. В этом году фестиваль проходит в режиме онлайн. Чысхаан, который прибыл с полюса холода — священной горы Эбэ Хайа в Оймяконском районе, передал главе Якутии Айсену Николаеву символ холода — магический кристалл, осколок рога Быка Зимы."В первый день декабря зажглись огни главной республиканской елки. Елка традиционно зажглась по сигналу Айсена Николаева. В этот раз глава республики поздравил якутян с наступающим Новым годом из студии НВК "Саха", — рассказали в пресс-службе.Как отметили власти республики, из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, массовые мероприятия на площади Ленина около елки отменены.После зажжения главной елки Якутии зажигаются новогодние елки во всех улусах и городах республики, символизируя старт новогодних мероприятий по всей стране.
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дед мороз, айсен николаев, великий устюг, якутск, общество

В России зажгли первую новогоднюю елку

11:20 01.12.2020 (обновлено: 13:46 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкПраздничный салют на торжественной церемонии зажжения огней на первой новогодней елке страны в Якутске
Праздничный салют на торжественной церемонии зажжения огней на первой новогодней елке страны в Якутске - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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ЯКУТСК, 1 дек — РИА Новости. Первую в стране новогоднюю елку зажгли в Якутске в рамках всероссийского фестиваля "Зима начинается с Якутии", сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики.
В рамках фестиваля эта миссия ежегодно возлагается на российского Деда Мороза из Великого Устюга и якутского повелителя зимы Чысхаана с полюса холода. В этом году фестиваль проходит в режиме онлайн. Чысхаан, который прибыл с полюса холода — священной горы Эбэ Хайа в Оймяконском районе, передал главе Якутии Айсену Николаеву символ холода — магический кристалл, осколок рога Быка Зимы.
"В первый день декабря зажглись огни главной республиканской елки. Елка традиционно зажглась по сигналу Айсена Николаева. В этот раз глава республики поздравил якутян с наступающим Новым годом из студии НВК "Саха", — рассказали в пресс-службе.
Как отметили власти республики, из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, массовые мероприятия на площади Ленина около елки отменены.
После зажжения главной елки Якутии зажигаются новогодние елки во всех улусах и городах республики, символизируя старт новогодних мероприятий по всей стране.
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Дед МорозАйсен НиколаевВеликий УстюгЯкутскОбщество
 
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