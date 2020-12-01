https://ria.ru/20201201/ekonomika-1587241080.html

Рост китайской экономики в 2021 году превысит 8 процентов — доклад

Рост китайской экономики в 2021 году превысит 8 процентов — доклад

Рост китайской экономики в 2021 году превысит 8%, говорится в докладе, опубликованном на Китайском макроэкономическом форуме. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T20:47

2020-12-01T20:47

2020-12-01T20:47

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МОСКВА, 1 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Рост китайской экономики в 2021 году превысит 8%, говорится в докладе, опубликованном на Китайском макроэкономическом форуме. Аналитики считают, что такой высокий темп развития будет обоснован дальнейшим восстановлением экономики от эпидемии COVID-19 с одной стороны и заданной в 2020 году "низкой точкой отсчета" — со стороны другой.По мнению экспертов, темпы роста ВВП КНР в 2021 году покажут L-образную траекторию. Если в первом квартале они составят порядка 11,5%, то к кварталу четвертому снизятся до 5,4%. Годовой рост может достигнуть 8,4%, считает экономист Пекинского университета Цао Хэпин.При этом эксперты отмечают, что стремительный рост в 2021-м не означает поддержания таких же темпов год спустя. Большинство аналитиков полагает, что после 2021-го средневзвешенный ежегодный рост китайской экономики до конца десятилетия будет составлять около 4%-4,5%.

https://ria.ru/20201125/rasshirenie-1586267863.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пекинский университет, китай