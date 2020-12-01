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https://ria.ru/20201201/ekonomika-1587241080.html
Рост китайской экономики в 2021 году превысит 8 процентов — доклад
Рост китайской экономики в 2021 году превысит 8 процентов — доклад
Рост китайской экономики в 2021 году превысит 8%, говорится в докладе, опубликованном на Китайском макроэкономическом форуме. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T20:47
2020-12-01T20:47
россия-китай: главное
пекинский университет
китай
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МОСКВА, 1 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Рост китайской экономики в 2021 году превысит 8%, говорится в докладе, опубликованном на Китайском макроэкономическом форуме. Аналитики считают, что такой высокий темп развития будет обоснован дальнейшим восстановлением экономики от эпидемии COVID-19 с одной стороны и заданной в 2020 году "низкой точкой отсчета" — со стороны другой.По мнению экспертов, темпы роста ВВП КНР в 2021 году покажут L-образную траекторию. Если в первом квартале они составят порядка 11,5%, то к кварталу четвертому снизятся до 5,4%. Годовой рост может достигнуть 8,4%, считает экономист Пекинского университета Цао Хэпин.При этом эксперты отмечают, что стремительный рост в 2021-м не означает поддержания таких же темпов год спустя. Большинство аналитиков полагает, что после 2021-го средневзвешенный ежегодный рост китайской экономики до конца десятилетия будет составлять около 4%-4,5%.
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пекинский университет, китай

Рост китайской экономики в 2021 году превысит 8 процентов — доклад

20:47 01.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 1 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Рост китайской экономики в 2021 году превысит 8%, говорится в докладе, опубликованном на Китайском макроэкономическом форуме.
Аналитики считают, что такой высокий темп развития будет обоснован дальнейшим восстановлением экономики от эпидемии COVID-19 с одной стороны и заданной в 2020 году "низкой точкой отсчета" — со стороны другой.
По мнению экспертов, темпы роста ВВП КНР в 2021 году покажут L-образную траекторию. Если в первом квартале они составят порядка 11,5%, то к кварталу четвертому снизятся до 5,4%. Годовой рост может достигнуть 8,4%, считает экономист Пекинского университета Цао Хэпин.
При этом эксперты отмечают, что стремительный рост в 2021-м не означает поддержания таких же темпов год спустя. Большинство аналитиков полагает, что после 2021-го средневзвешенный ежегодный рост китайской экономики до конца десятилетия будет составлять около 4%-4,5%.
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