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Ефремова перевели в колонию в Белгородской области

Ефремова перевели в колонию в Белгородской области

Осуждённый за "пьяное" ДТП артист Михаил Ефремов переведён в исправительную колонию в Белгородской области после карантина, проведённого в СИЗО, рассказал РИА... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T13:01

2020-12-01T13:01

2020-12-01T13:01

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Осуждённый за "пьяное" ДТП артист Михаил Ефремов переведён в исправительную колонию в Белгородской области после карантина, проведённого в СИЗО, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Согласно опубликованной на сайте УФСИН по Белгородской области справке, ИК-4 предназначена для содержания впервые осужденных мужчин. В прошлом году там несколько месяцев провели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Колония дает возможность обучиться на токаря, каменщика и повара, здесь выпускают муку, стиральный порошок и одноразовые защитные костюмы "Каспер".Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.

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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, белгородская область, происшествия