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Ефремова перевели в колонию в Белгородской области
Ефремова перевели в колонию в Белгородской области
Осуждённый за "пьяное" ДТП артист Михаил Ефремов переведён в исправительную колонию в Белгородской области после карантина, проведённого в СИЗО, рассказал РИА... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:01
2020-12-01T13:01
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Осуждённый за "пьяное" ДТП артист Михаил Ефремов переведён в исправительную колонию в Белгородской области после карантина, проведённого в СИЗО, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Согласно опубликованной на сайте УФСИН по Белгородской области справке, ИК-4 предназначена для содержания впервые осужденных мужчин. В прошлом году там несколько месяцев провели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Колония дает возможность обучиться на токаря, каменщика и повара, здесь выпускают муку, стиральный порошок и одноразовые защитные костюмы "Каспер".Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, белгородская область, происшествия

Ефремова перевели в колонию в Белгородской области

13:01 01.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Осуждённый за "пьяное" ДТП артист Михаил Ефремов переведён в исправительную колонию в Белгородской области после карантина, проведённого в СИЗО, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ефремов 1 декабря переведён в исправительную колонию №4 в Белгородской области", - сказал собеседник агентства.
Адвокат Андрей Алешкин - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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Адвоката Ефремова пригласили на допрос в СК в Волоколамске
Согласно опубликованной на сайте УФСИН по Белгородской области справке, ИК-4 предназначена для содержания впервые осужденных мужчин. В прошлом году там несколько месяцев провели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Колония дает возможность обучиться на токаря, каменщика и повара, здесь выпускают муку, стиральный порошок и одноразовые защитные костюмы "Каспер".
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.
 
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваБелгородская областьПроисшествия
 
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