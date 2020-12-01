https://ria.ru/20201201/dtp-1587137153.html

В Нижнем Новгороде машина сбила на переходе двоих детей

В Нижнем Новгороде машина сбила на переходе двоих детей

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП в Нижнем Новгороде, где машина на пешеходном переходе сбила двоих детей, сообщили в... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T13:07

2020-12-01T13:07

2020-12-01T13:07

нижний новгород

нижегородская область

происшествия

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УФА, 1 дек – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП в Нижнем Новгороде, где машина на пешеходном переходе сбила двоих детей, сообщили в ГУМВД РФ по области.Ранее полиция сообщала, что на Московском шоссе в Нижнем Новгороде водитель 1965 года рождения за рулем иномарки совершил наезд на двоих детей 7 и 10 лет, переходящих дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Минздрав региона сообщал, что дети находятся в реанимации в тяжелом состоянии."Специализированным следственным отделом по ДТП ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ведется следствие", - говорится в сообщении областного полицейского главка.

https://ria.ru/20201130/dtp-1586898857.html

нижний новгород

нижегородская область

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нижний новгород, нижегородская область, происшествия