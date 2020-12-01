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Депортируемым из США россиянам выдали свидетельства на возвращение
Депортируемым из США россиянам выдали свидетельства на возвращение
Российские дипломаты встретились с группой граждан РФ, которых выдворяют из США, и выдали им свидетельства на возвращение в Россию, сообщило в пресс-релизе... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T05:38
2020-12-01T05:38
2020-12-01T05:38
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Российские дипломаты встретились с группой граждан РФ, которых выдворяют из США, и выдали им свидетельства на возвращение в Россию, сообщило в пресс-релизе посольство.Дипломаты не уточнили число граждан России, которых депортируют из США, а также за что они подверглись депортации. Как правило, из США депортируют либо за иммиграционные нарушения, либо за преступления, которые влекут за собой депортацию после отбытия срока в тюрьме.Посольство отметило, что свидетельства удалось вручить благодаря тесному сотрудничеству с Иммиграционно-таможенной службой США."Намерены и дальше взаимодействовать с американскими партнерами на данном направлении", - заключили в посольстве.
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости.
Российские дипломаты встретились с группой граждан РФ, которых выдворяют из США
, и выдали им свидетельства на возвращение в Россию, сообщило в пресс-релизе посольство.
"Сегодня, 30 ноября, дипломаты посольства посетили в иммиграционном центре (город Йорк, штат Пенсильвания) российских граждан, подлежащих депортации спецрейсом, запланированным на 2 декабря из США в Россию. В ходе выездной консульской сессии нашим соотечественникам были выданы свидетельства на возвращение в Российскую Федерацию", - заявили в посольстве.
Дипломаты не уточнили число граждан России, которых депортируют из США, а также за что они подверглись депортации. Как правило, из США депортируют либо за иммиграционные нарушения, либо за преступления, которые влекут за собой депортацию после отбытия срока в тюрьме.
Посольство отметило, что свидетельства удалось вручить благодаря тесному сотрудничеству с Иммиграционно-таможенной службой США.
"Намерены и дальше взаимодействовать с американскими партнерами на данном направлении", - заключили в посольстве.