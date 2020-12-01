https://ria.ru/20201201/deportatsiya-1587079977.html

Депортируемым из США россиянам выдали свидетельства на возвращение

Депортируемым из США россиянам выдали свидетельства на возвращение

Российские дипломаты встретились с группой граждан РФ, которых выдворяют из США, и выдали им свидетельства на возвращение в Россию, сообщило в пресс-релизе... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T05:38

2020-12-01T05:38

2020-12-01T05:38

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вашингтон

сша

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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Российские дипломаты встретились с группой граждан РФ, которых выдворяют из США, и выдали им свидетельства на возвращение в Россию, сообщило в пресс-релизе посольство.Дипломаты не уточнили число граждан России, которых депортируют из США, а также за что они подверглись депортации. Как правило, из США депортируют либо за иммиграционные нарушения, либо за преступления, которые влекут за собой депортацию после отбытия срока в тюрьме.Посольство отметило, что свидетельства удалось вручить благодаря тесному сотрудничеству с Иммиграционно-таможенной службой США."Намерены и дальше взаимодействовать с американскими партнерами на данном направлении", - заключили в посольстве.

https://ria.ru/20201130/rusofobiya-1586885838.html

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россия, вашингтон, сша, в мире