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Суд отказался отменить дело против экс-судьи, связанной с делом Цапков
Суд отказался отменить дело против экс-судьи, связанной с делом Цапков
Верховный суд России отказал бывшей судье Арбитражного суда Ростовской области Светлане Мартыновой, пытавшейся оспорить привлечение по новому уголовному делу,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T22:23
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надежда цапок
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Верховный суд России отказал бывшей судье Арбитражного суда Ростовской области Светлане Мартыновой, пытавшейся оспорить привлечение по новому уголовному делу, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе суда.Высшая квалификационная коллегия судей 17 июля дала СК РФ согласие на привлечение бывшей судьи в качестве обвиняемой по нескольким эпизодам мошенничества и фальсификации доказательств."Судебная коллегия Верховного суда по административным делам отказала в удовлетворении иска", - сказала собеседница агентства. Детали нового уголовного дела не приводятся.В декабре 2018 года Мартынова уже была осуждена на семь лет колонии за аферу на 40 миллионов рублей с землями фирмы матери главаря кущевской банды Надежды Цапок в Краснодарском крае.В 2011–2012 годах Мартынова получила от двух бизнесменов более 40 миллионов рублей в обмен на "помощь" с захватом земель фирмы Цапок "Артекс-Агро" в Кущевском районе Кубани. При этом судья обманула коммерсантов и оформила земли на собственных родственников и знакомых.В целом, за прошлый год в России были осуждены 17 бывших судей и работников суда, свидетельствует статистика судебного департамента при Верховном суде. Статистика за нынешний год пока не готова.
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ростовская область
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надежда цапок, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, краснодарский край, происшествия

Суд отказался отменить дело против экс-судьи, связанной с делом Цапков

22:23 01.12.2020 (обновлено: 00:04 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Верховный суд России отказал бывшей судье Арбитражного суда Ростовской области Светлане Мартыновой, пытавшейся оспорить привлечение по новому уголовному делу, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе суда.
Высшая квалификационная коллегия судей 17 июля дала СК РФ согласие на привлечение бывшей судьи в качестве обвиняемой по нескольким эпизодам мошенничества и фальсификации доказательств.
"Судебная коллегия Верховного суда по административным делам отказала в удовлетворении иска", - сказала собеседница агентства. Детали нового уголовного дела не приводятся.
В декабре 2018 года Мартынова уже была осуждена на семь лет колонии за аферу на 40 миллионов рублей с землями фирмы матери главаря кущевской банды Надежды Цапок в Краснодарском крае.
В 2011–2012 годах Мартынова получила от двух бизнесменов более 40 миллионов рублей в обмен на "помощь" с захватом земель фирмы Цапок "Артекс-Агро" в Кущевском районе Кубани. При этом судья обманула коммерсантов и оформила земли на собственных родственников и знакомых.
В целом, за прошлый год в России были осуждены 17 бывших судей и работников суда, свидетельствует статистика судебного департамента при Верховном суде. Статистика за нынешний год пока не готова.
Слушание по делу банды Цапковские в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 03:19
Членам банды Цапка предъявили обвинение в вымогательстве
 
Надежда ЦапокСледственный комитет России (СК РФ)Ростовская областьКраснодарский крайПроисшествия
 
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