https://ria.ru/20201201/delo-1587251894.html

Суд отказался отменить дело против экс-судьи, связанной с делом Цапков

Суд отказался отменить дело против экс-судьи, связанной с делом Цапков

Верховный суд России отказал бывшей судье Арбитражного суда Ростовской области Светлане Мартыновой, пытавшейся оспорить привлечение по новому уголовному делу,... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T22:23

2020-12-01T22:23

2020-12-02T00:04

надежда цапок

следственный комитет россии (ск рф)

ростовская область

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Верховный суд России отказал бывшей судье Арбитражного суда Ростовской области Светлане Мартыновой, пытавшейся оспорить привлечение по новому уголовному делу, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе суда.Высшая квалификационная коллегия судей 17 июля дала СК РФ согласие на привлечение бывшей судьи в качестве обвиняемой по нескольким эпизодам мошенничества и фальсификации доказательств."Судебная коллегия Верховного суда по административным делам отказала в удовлетворении иска", - сказала собеседница агентства. Детали нового уголовного дела не приводятся.В декабре 2018 года Мартынова уже была осуждена на семь лет колонии за аферу на 40 миллионов рублей с землями фирмы матери главаря кущевской банды Надежды Цапок в Краснодарском крае.В 2011–2012 годах Мартынова получила от двух бизнесменов более 40 миллионов рублей в обмен на "помощь" с захватом земель фирмы Цапок "Артекс-Агро" в Кущевском районе Кубани. При этом судья обманула коммерсантов и оформила земли на собственных родственников и знакомых.В целом, за прошлый год в России были осуждены 17 бывших судей и работников суда, свидетельствует статистика судебного департамента при Верховном суде. Статистика за нынешний год пока не готова.

https://ria.ru/20201104/tsapka-1582942463.html

ростовская область

краснодарский край

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надежда цапок, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, краснодарский край, происшествия