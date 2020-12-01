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Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
В Госдуме напомнили, какие законы вступают в силу в декабре. Список опубликован на сайте нижней палаты парламента. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T06:14
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россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Госдуме напомнили, какие законы вступают в силу в декабре. Список опубликован на сайте нижней палаты парламента.1 декабряВ личном кабинете на Госуслугах можно будет получить необходимую информацию о полагающихся россиянам выплатах и пособиях.Также врачи получат возможность подать через портал государственных услуг жалобу на отсутствие спецвыплат за медпомощь в диагностике и лечении COVID-19. Речь идет о средствах, назначенных постановлением правительства от 1 ноября. Также медработники смогут уведомить о несвоевременном или неполном начислении этих денег.3 декабряВступает в силу закон, предусматривающий наличие у россиян при вывозе редких музыкальных инструментов из страны особой маркировки на самом инструменте или смычке. Также нововведение потребует оформить специальный паспорт в Минкультуры на десятилетний срок.29 декабряПоправки о "цифровом нотариате" допустят дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов. Это будет актуально, например, при оформлении квартиры, которая находится в другом регионе. Кроме того, при возникновении сомнений нотариус получит возможность идентифицировать клиента — в этом ему поможет единая биометрическая система.Также вступит в силу закон, контролирующий оборот этилового спирта.31 декабряЗаканчивается срок выдачи или замены паспортов и замены водительских прав, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля текущего года включительно.Россиянам также напоминают об истечении срока подачи работниками заявления о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки.На сайте Госдумы уточнили, что те, кто не имеет возможности подать заявление до 31 декабря, смогут это сделать в любое время.
https://ria.ru/20201031/vyplaty-1582493367.html
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россия, госдума рф, общество

Что изменится в жизни россиян в декабре

06:14 01.12.2020 (обновлено: 08:42 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Госдуме напомнили, какие законы вступают в силу в декабре. Список опубликован на сайте нижней палаты парламента.

1 декабря

В личном кабинете на Госуслугах можно будет получить необходимую информацию о полагающихся россиянам выплатах и пособиях.
Также врачи получат возможность подать через портал государственных услуг жалобу на отсутствие спецвыплат за медпомощь в диагностике и лечении COVID-19. Речь идет о средствах, назначенных постановлением правительства от 1 ноября. Также медработники смогут уведомить о несвоевременном или неполном начислении этих денег.
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3 декабря

Вступает в силу закон, предусматривающий наличие у россиян при вывозе редких музыкальных инструментов из страны особой маркировки на самом инструменте или смычке. Также нововведение потребует оформить специальный паспорт в Минкультуры на десятилетний срок.

29 декабря

Поправки о "цифровом нотариате" допустят дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов. Это будет актуально, например, при оформлении квартиры, которая находится в другом регионе. Кроме того, при возникновении сомнений нотариус получит возможность идентифицировать клиента — в этом ему поможет единая биометрическая система.
Также вступит в силу закон, контролирующий оборот этилового спирта.
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31 декабря

Заканчивается срок выдачи или замены паспортов и замены водительских прав, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля текущего года включительно.
Россиянам также напоминают об истечении срока подачи работниками заявления о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки.
На сайте Госдумы уточнили, что те, кто не имеет возможности подать заявление до 31 декабря, смогут это сделать в любое время.
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