https://ria.ru/20201201/dekabr-1587080351.html

Что изменится в жизни россиян в декабре

Что изменится в жизни россиян в декабре

В Госдуме напомнили, какие законы вступают в силу в декабре. Список опубликован на сайте нижней палаты парламента. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T06:14

2020-12-01T06:14

2020-12-01T08:42

россия

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_dae6354d357130a2c5554414921dbf4d.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Госдуме напомнили, какие законы вступают в силу в декабре. Список опубликован на сайте нижней палаты парламента.1 декабряВ личном кабинете на Госуслугах можно будет получить необходимую информацию о полагающихся россиянам выплатах и пособиях.Также врачи получат возможность подать через портал государственных услуг жалобу на отсутствие спецвыплат за медпомощь в диагностике и лечении COVID-19. Речь идет о средствах, назначенных постановлением правительства от 1 ноября. Также медработники смогут уведомить о несвоевременном или неполном начислении этих денег.3 декабряВступает в силу закон, предусматривающий наличие у россиян при вывозе редких музыкальных инструментов из страны особой маркировки на самом инструменте или смычке. Также нововведение потребует оформить специальный паспорт в Минкультуры на десятилетний срок.29 декабряПоправки о "цифровом нотариате" допустят дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов. Это будет актуально, например, при оформлении квартиры, которая находится в другом регионе. Кроме того, при возникновении сомнений нотариус получит возможность идентифицировать клиента — в этом ему поможет единая биометрическая система.Также вступит в силу закон, контролирующий оборот этилового спирта.31 декабряЗаканчивается срок выдачи или замены паспортов и замены водительских прав, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля текущего года включительно.Россиянам также напоминают об истечении срока подачи работниками заявления о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки.На сайте Госдумы уточнили, что те, кто не имеет возможности подать заявление до 31 декабря, смогут это сделать в любое время.

https://ria.ru/20201031/vyplaty-1582493367.html

https://realty.ria.ru/20201124/kvartira-1585959173.html

https://ria.ru/20201110/trudovaya-1583872976.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, общество