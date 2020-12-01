https://ria.ru/20201201/dekabr-1587078219.html
Какие законы начинают действовать в декабре
Какие законы начинают действовать в декабре
В Госдуме напомнили о законах, которые вступают в силу в декабре. Список представлен на сайте нижней палаты парламента. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T04:19
2020-12-01T04:19
2020-12-01T08:42
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госдума рф
общество
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Госдуме напомнили о законах, которые вступают в силу в декабре. Список представлен на сайте нижней палаты парламента.1 декабряРоссиян начнут уведомлять о полагающихся гражданам выплатах и пособиях. Отмечается, что необходимую информацию можно будет получить в личном кабинете на Госуслугах.Также вступает в силу закон, позволяющий медработникам подать через портал государственных услуг жалобу на отсутствие спецвыплат за работу с COVID-19, а также несвоевременное или неполное начисление этих денег. Речь идет о средствах, назначенных новым постановлением правительства от 1 ноября.3 декабряПри вывозе редких музыкальных инструментов из России у граждан попросят специальную маркировку на самом инструменте или смычке. Помимо уникальной метки закон требует оформление паспорта в Минкультуры на 10-летний срок.29 декабряВступают в силу поправки о "цифровом нотариате". Закон допустит дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов — чтобы, например, переоформить квартиру, находящуюся в другом регионе. Помимо этого, поправка позволит нотариусу идентифицировать клиента с помощью единой биометрической системы при возникновении сомнений.Также начинает действовать закон, контролирующий оборот этилового спирта.31 декабряНа сайте Госдумы напоминают об истечении срока подачи работниками заявления о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки.Помимо этого, заканчивается срок выдачи или замены паспортов и замены водительских прав, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.
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россия, госдума рф, общество
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
В Госдуме
напомнили о законах, которые вступают в силу в декабре. Список представлен на сайте
нижней палаты парламента.
1 декабря
Россиян начнут уведомлять о полагающихся гражданам выплатах и пособиях. Отмечается, что необходимую информацию можно будет получить в личном кабинете на Госуслугах.
Также вступает в силу закон, позволяющий медработникам подать через портал государственных услуг жалобу на отсутствие спецвыплат за работу с COVID-19, а также несвоевременное или неполное начисление этих денег. Речь идет о средствах, назначенных новым постановлением правительства от 1 ноября.
3 декабря
При вывозе редких музыкальных инструментов из России у граждан попросят специальную маркировку на самом инструменте или смычке. Помимо уникальной метки закон требует оформление паспорта в Минкультуры на 10-летний срок.
29 декабря
Вступают в силу поправки о "цифровом нотариате". Закон допустит дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов — чтобы, например, переоформить квартиру, находящуюся в другом регионе. Помимо этого, поправка позволит нотариусу идентифицировать клиента с помощью единой биометрической системы при возникновении сомнений.
Также начинает действовать закон, контролирующий оборот этилового спирта.
31 декабря
На сайте Госдумы напоминают об истечении срока подачи работниками заявления о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки.
"Те, кто не имеет возможности подать заявление до 31 декабря, смогут это сделать в любое время", — уточняется в публикации законодательного органа.
Помимо этого, заканчивается срок выдачи или замены паспортов и замены водительских прав, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.