https://ria.ru/20201201/dekabr-1586987663.html

Выплаты, кредиты, больничный: что изменится с 1 декабря

Выплаты, кредиты, больничный: что изменится с 1 декабря

Несколько законодательных изменений вступят в силу еще до Нового года. В декабре продлят выплаты за работу с коронавирусными больными. Продолжат действовать... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T08:00

2020-12-01T08:00

2020-12-01T08:08

больничный

коронавирус covid-19

социальные выплаты

льготы

кредиты

нотариусы

карта мир

общество

экономика

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Несколько законодательных изменений вступят в силу еще до Нового года. В декабре продлят выплаты за работу с коронавирусными больными. Продолжат действовать некоторые послабления по кредитам. Оформление больничного упростят. А нотариальные услуги станут доступны онлайн. Об этих и других важных изменениях — в материале РИА Новости.Продление социальных выплатМедицинских и других работников, участвующих в оказании помощи больным коронавирусом ждут надбавки к зарплате. Соответствующее постановление премьер Михаил Мишустин подписал еще на год — до 31 декабря 2021-го.По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, за все время пандемии медикам, непосредственно работающим с ковидными пациентами, выделили уже почти 116 миллиардов рублей. Те, кто недосчитался положенных выплат или получил их не полностью, с 1 декабря смогут пожаловаться через сайт "Госуслуги".Нотариуc онлайнС 29 декабря официально вступают в силу поправки к закону о цифровом нотариате. Теперь российские нотариусы смогут заверять документы через интернет, разрешаются дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов. Как подчеркнул прези­дент Федеральной нот­ариальной палаты Рос­сии Константин Корсик, перечень заочных услуг ограничен: "Без явки к нотариусу допустимы дей­ствия, не требующие личного общения, то есть установления ре­альной воли заявителя".Заявление нотариусу оформляется через Единый портал госуслуг, личность подтверждает Единая система идентификации и аутентификации. Если возникают сомнения по документам, нотариус вправе проверить информацию через единую информационную систему персональных данных (единую биометрическую).Больничный, трудовые и льготыНовый порядок выдачи и оформления больничных действует с 14 декабря. Сотрудникам, работающим сразу в нескольких организациях, теперь достаточно одного электронного листка нетрудоспособности. Электронный больничный продлевается бумажным и наоборот. Однако порядок заполнения документов различается. Кроме того, разрешат оформлять один больничный на всех детей.До 31 декабря следует определиться — переходить на электронную трудовую книжку или оставить документ в бумажном виде. Те, у кого не получится сделать это до конца года, смогут завершить процедуру в любое другое время. Также истекает срок выдачи (замены) паспортов и замены водительских удостоверений, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.С декабря россиян начнут уведомлять через "Госуслуги" или по телефону обо всех социальных льготах, которые им полагаются. Напомнят и о налогах. Фискальная служба утвердила новую форму согласия на информирование о задолженностях, пени и штрафах с помощью SMS или электронного письма. Чтобы раз в квартал получать данные на телефон или электронную почту, нужно заполнить специальную форму согласия и отправить документ через кабинет налогоплательщика, заказным письмом по почте или по электронной почте.Кредиты и карты "Мир"ЦБ продлевает часть мер по поддержке россиян, столкнувшихся с существенным сокращением доходов и (или) заболевших коронавирусом. Так, до 31 декабря регулятор рекомендовал банкам и МФО продолжать реструктурировать кредиты или займы таких граждан, не назначать им пени и штрафы. В конце декабря все получатели соцвыплат окончательно перейдут на карты национальной платежной системы "Мир". Из-за пандемии процесс продлевали дважды: до 1 октября, затем до конца декабря. Это требование касается только тех, кому пенсию или иные социальные выплаты перечисляют на банковскую карту.

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https://ria.ru/20200720/1574600812.html

https://ria.ru/20201121/moshenniki-1585530956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

больничный, коронавирус covid-19, социальные выплаты, льготы, кредиты, нотариусы, карта мир, общество, экономика