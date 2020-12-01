https://ria.ru/20201201/dekabr-1586987663.html
Выплаты, кредиты, больничный: что изменится с 1 декабря
Выплаты, кредиты, больничный: что изменится с 1 декабря
Несколько законодательных изменений вступят в силу еще до Нового года. В декабре продлят выплаты за работу с коронавирусными больными. Продолжат действовать... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T08:00
2020-12-01T08:00
2020-12-01T08:08
больничный
коронавирус covid-19
социальные выплаты
льготы
кредиты
нотариусы
карта мир
общество
экономика
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Несколько законодательных изменений вступят в силу еще до Нового года. В декабре продлят выплаты за работу с коронавирусными больными. Продолжат действовать некоторые послабления по кредитам. Оформление больничного упростят. А нотариальные услуги станут доступны онлайн. Об этих и других важных изменениях — в материале РИА Новости.Продление социальных выплатМедицинских и других работников, участвующих в оказании помощи больным коронавирусом ждут надбавки к зарплате. Соответствующее постановление премьер Михаил Мишустин подписал еще на год — до 31 декабря 2021-го.По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, за все время пандемии медикам, непосредственно работающим с ковидными пациентами, выделили уже почти 116 миллиардов рублей. Те, кто недосчитался положенных выплат или получил их не полностью, с 1 декабря смогут пожаловаться через сайт "Госуслуги".Нотариуc онлайнС 29 декабря официально вступают в силу поправки к закону о цифровом нотариате. Теперь российские нотариусы смогут заверять документы через интернет, разрешаются дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов. Как подчеркнул президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик, перечень заочных услуг ограничен: "Без явки к нотариусу допустимы действия, не требующие личного общения, то есть установления реальной воли заявителя".Заявление нотариусу оформляется через Единый портал госуслуг, личность подтверждает Единая система идентификации и аутентификации. Если возникают сомнения по документам, нотариус вправе проверить информацию через единую информационную систему персональных данных (единую биометрическую).Больничный, трудовые и льготыНовый порядок выдачи и оформления больничных действует с 14 декабря. Сотрудникам, работающим сразу в нескольких организациях, теперь достаточно одного электронного листка нетрудоспособности. Электронный больничный продлевается бумажным и наоборот. Однако порядок заполнения документов различается. Кроме того, разрешат оформлять один больничный на всех детей.До 31 декабря следует определиться — переходить на электронную трудовую книжку или оставить документ в бумажном виде. Те, у кого не получится сделать это до конца года, смогут завершить процедуру в любое другое время. Также истекает срок выдачи (замены) паспортов и замены водительских удостоверений, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.С декабря россиян начнут уведомлять через "Госуслуги" или по телефону обо всех социальных льготах, которые им полагаются. Напомнят и о налогах. Фискальная служба утвердила новую форму согласия на информирование о задолженностях, пени и штрафах с помощью SMS или электронного письма. Чтобы раз в квартал получать данные на телефон или электронную почту, нужно заполнить специальную форму согласия и отправить документ через кабинет налогоплательщика, заказным письмом по почте или по электронной почте.Кредиты и карты "Мир"ЦБ продлевает часть мер по поддержке россиян, столкнувшихся с существенным сокращением доходов и (или) заболевших коронавирусом. Так, до 31 декабря регулятор рекомендовал банкам и МФО продолжать реструктурировать кредиты или займы таких граждан, не назначать им пени и штрафы. В конце декабря все получатели соцвыплат окончательно перейдут на карты национальной платежной системы "Мир". Из-за пандемии процесс продлевали дважды: до 1 октября, затем до конца декабря. Это требование касается только тех, кому пенсию или иные социальные выплаты перечисляют на банковскую карту.
https://ria.ru/20201130/dolgi-1586893167.html
https://ria.ru/20200720/1574600812.html
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больничный, коронавирус covid-19, социальные выплаты, льготы, кредиты, нотариусы, карта мир, общество, экономика
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Несколько законодательных изменений вступят в силу еще до Нового года. В декабре продлят выплаты за работу с коронавирусными больными. Продолжат действовать некоторые послабления по кредитам. Оформление больничного упростят. А нотариальные услуги станут доступны онлайн. Об этих и других важных изменениях — в материале РИА Новости.
Продление социальных выплат
Медицинских и других работников, участвующих в оказании помощи больным коронавирусом ждут надбавки к зарплате. Соответствующее постановление премьер Михаил Мишустин подписал еще на год — до 31 декабря 2021-го.
Врачи выездных бригад скорой помощи получат 2430 рублей за одну нормативную смену, средний медицинский персонал — 1 215 рублей, младший медперсонал — 950, фельдшеры — 600. Врачам стационаров добавят 3 880 рублей, среднему медперсоналу — 2 430, младшему — 1 215 за смену.
По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, за все время пандемии медикам, непосредственно работающим с ковидными пациентами, выделили уже почти 116 миллиардов рублей. Те, кто недосчитался положенных выплат или получил их не полностью, с 1 декабря смогут пожаловаться через сайт "Госуслуги".
Нотариуc онлайн
С 29 декабря официально вступают в силу поправки к закону о цифровом нотариате. Теперь российские нотариусы смогут заверять документы через интернет, разрешаются дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов.
Как подчеркнул президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик, перечень заочных услуг ограничен: "Без явки к нотариусу допустимы действия, не требующие личного общения, то есть установления реальной воли заявителя".
Удаленно можно засвидетельствовать верность перевода на другой язык, принять в депозит безналичные денежные средства, получить сведения об открытии наследственного дела.
Заявление нотариусу оформляется через Единый портал госуслуг, личность подтверждает Единая система идентификации и аутентификации. Если возникают сомнения по документам, нотариус вправе проверить информацию через единую информационную систему персональных данных (единую биометрическую).
Больничный, трудовые и льготы
Новый порядок выдачи и оформления больничных действует с 14 декабря. Сотрудникам, работающим сразу в нескольких организациях, теперь достаточно одного электронного листка нетрудоспособности. Электронный больничный продлевается бумажным и наоборот. Однако порядок заполнения документов различается. Кроме того, разрешат оформлять один больничный на всех детей.
Изменились и правила выдачи больничного при карантине и заболеваниях, представляющих опасность для окружающих. Попавшие под ограничения россияне смогут оформить его на весь период изоляции или отстранения от работы. Если на карантин закроют детский сад, то родителям малышей до семи лет выпишут больничный по уходу за ними. К тому же врачи получат право выдавать листы нетрудоспособности на основе телемедицины.
До 31 декабря следует определиться — переходить на электронную трудовую книжку или оставить документ в бумажном виде. Те, у кого не получится сделать это до конца года, смогут завершить процедуру в любое другое время.
Также истекает срок выдачи (замены) паспортов и замены водительских удостоверений, действие которых истекло с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.
С декабря россиян начнут уведомлять через "Госуслуги" или по телефону обо всех социальных льготах, которые им полагаются. Напомнят и о налогах. Фискальная служба утвердила новую форму согласия на информирование о задолженностях, пени и штрафах с помощью SMS или электронного письма. Чтобы раз в квартал получать данные на телефон или электронную почту, нужно заполнить специальную форму согласия и отправить документ через кабинет налогоплательщика, заказным письмом по почте или по электронной почте.
Кредиты и карты "Мир"
ЦБ продлевает часть мер по поддержке россиян, столкнувшихся с существенным сокращением доходов и (или) заболевших коронавирусом. Так, до 31 декабря регулятор рекомендовал банкам и МФО продолжать реструктурировать кредиты или займы таких граждан, не назначать им пени и штрафы.
Еще одна рекомендация — приостановить процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание. А кроме того, банки просят реструктурировать кредиты и займы с заменой иностранной валюты на рубли в случае обращения заемщика.
В конце декабря все получатели соцвыплат окончательно перейдут на карты национальной платежной системы "Мир". Из-за пандемии процесс продлевали дважды: до 1 октября, затем до конца декабря. Это требование касается только тех, кому пенсию или иные социальные выплаты перечисляют на банковскую карту.