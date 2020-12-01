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Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении в выходные
Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении в выходные
Рекордно высокое атмосферное давление ожидается в Москве в выходные, оно превысит отметки 765 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте "Метеоновости"... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:16
2020-12-01T13:16
2020-12-01T13:16
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общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Рекордно высокое атмосферное давление ожидается в Москве в выходные, оно превысит отметки 765 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте "Метеоновости" столичного "Метеобюро".Синоптики добавили, что для 5 декабря рекорд по давлению принадлежит 2001 году и составляет 764,3 миллиметра ртутного столба, для 6 декабря 766,9 миллиметра ртутного столба в 2002. -0-
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РИА Новости
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