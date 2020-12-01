https://ria.ru/20201201/davlenie-1587139364.html

Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении в выходные

Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении в выходные

Рекордно высокое атмосферное давление ожидается в Москве в выходные, оно превысит отметки 765 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте "Метеоновости"... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T13:16

2020-12-01T13:16

2020-12-01T13:16

москва

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Рекордно высокое атмосферное давление ожидается в Москве в выходные, оно превысит отметки 765 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте "Метеоновости" столичного "Метеобюро".Синоптики добавили, что для 5 декабря рекорд по давлению принадлежит 2001 году и составляет 764,3 миллиметра ртутного столба, для 6 декабря 766,9 миллиметра ртутного столба в 2002. -0-

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество