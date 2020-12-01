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Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении в выходные
Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении в выходные
Рекордно высокое атмосферное давление ожидается в Москве в выходные, оно превысит отметки 765 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте "Метеоновости"... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:16
2020-12-01T13:16
москва
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Рекордно высокое атмосферное давление ожидается в Москве в выходные, оно превысит отметки 765 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте "Метеоновости" столичного "Метеобюро".Синоптики добавили, что для 5 декабря рекорд по давлению принадлежит 2001 году и составляет 764,3 миллиметра ртутного столба, для 6 декабря 766,9 миллиметра ртутного столба в 2002. -0-
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москва, общество

Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении в выходные

13:16 01.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Рекордно высокое атмосферное давление ожидается в Москве в выходные, оно превысит отметки 765 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте "Метеоновости" столичного "Метеобюро".
"В выходные дни погоду в столичном регионе станет определять мощный антициклон. И хотя центр его будет располагаться над Средней Волгой, атмосферное давление в Москве превысит значение 765 миллиметров ртутного столба и станет рекордно высоким", - говорится в сообщении.
Синоптики добавили, что для 5 декабря рекорд по давлению принадлежит 2001 году и составляет 764,3 миллиметра ртутного столба, для 6 декабря 766,9 миллиметра ртутного столба в 2002. -0-
 
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