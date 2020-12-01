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Джордж Клуни заявил, что был готов к пандемии за 25 лет до ее начала
Джордж Клуни заявил, что был готов к пандемии за 25 лет до ее начала
Актер и продюсер Джордж Клуни в интервью CBS News заявил, что был готов к пандемии коронавируса за 25 лет до ее начала. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T06:50
2020-12-01T06:51
лос-анджелес
самоизоляция
коронавирус covid-19
знаменитости
звезды
шоубиз
джордж клуни
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Актер и продюсер Джордж Клуни в интервью CBS News заявил, что был готов к пандемии коронавируса за 25 лет до ее начала. Оказывается, еще в молодости он научился стричь себе волосы. Клуни рассказал, что благодаря этому полезному навыку у него никогда не будет проблем с прической. По словам Клуни, много лет назад он купил машинку для бритья, которую рекламируют на американском телевидении еще с 1980-х годов. Это устройство не только стрижет волосы, но и собирает их в контейнер с помощью пылесоса. Корреспондент Трейси Смит не сразу поверила в эту историю, но актер заверил: "Клянусь! Она все еще у меня. На стрижку уходит всего две минуты. Это очень удобно". "Прошло много времени с тех пор, как я по 15 раз в день загружал стиральную машину, мыл полы и двери. Я часто сравнивал себя со своей мамой в 1964 году, когда у нее было двое детей — и никакой помощи. И я не знаю, как она это все делала бы сейчас. Я сочувствую ей сейчас больше, чем когда-либо", — сказал Джордж Клуни.Актер с супругой и двумя детьми в последние месяцы из-за пандемии коронавируса живут на самоизоляции в их доме в Лос-Анджелесе.
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лос-анджелес, самоизоляция, коронавирус covid-19, знаменитости, звезды, джордж клуни

Джордж Клуни заявил, что был готов к пандемии за 25 лет до ее начала

06:50 01.12.2020 (обновлено: 06:51 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Джордж Клуни
Актер Джордж Клуни - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Актер и продюсер Джордж Клуни в интервью CBS News заявил, что был готов к пандемии коронавируса за 25 лет до ее начала.
Оказывается, еще в молодости он научился стричь себе волосы. Клуни рассказал, что благодаря этому полезному навыку у него никогда не будет проблем с прической.

"Я сам стригусь уже 25 лет. Тем более что у меня волосы, как солома, поэтому их так легко привести в порядок", — признался актер.

По словам Клуни, много лет назад он купил машинку для бритья, которую рекламируют на американском телевидении еще с 1980-х годов. Это устройство не только стрижет волосы, но и собирает их в контейнер с помощью пылесоса.
Корреспондент Трейси Смит не сразу поверила в эту историю, но актер заверил: "Клянусь! Она все еще у меня. На стрижку уходит всего две минуты. Это очень удобно".
Клуни признался, что в остальном самоизоляция далась нелегко, так как на них с женой Амаль обрушилось много домашних забот.
"Прошло много времени с тех пор, как я по 15 раз в день загружал стиральную машину, мыл полы и двери. Я часто сравнивал себя со своей мамой в 1964 году, когда у нее было двое детей — и никакой помощи. И я не знаю, как она это все делала бы сейчас. Я сочувствую ей сейчас больше, чем когда-либо", — сказал Джордж Клуни.
Актер с супругой и двумя детьми в последние месяцы из-за пандемии коронавируса живут на самоизоляции в их доме в Лос-Анджелесе.
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