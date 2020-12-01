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Джордж Клуни заявил, что был готов к пандемии за 25 лет до ее начала

Джордж Клуни заявил, что был готов к пандемии за 25 лет до ее начала

Актер и продюсер Джордж Клуни в интервью CBS News заявил, что был готов к пандемии коронавируса за 25 лет до ее начала. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T06:50

2020-12-01T06:50

2020-12-01T06:51

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самоизоляция

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шоубиз

джордж клуни

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Актер и продюсер Джордж Клуни в интервью CBS News заявил, что был готов к пандемии коронавируса за 25 лет до ее начала. Оказывается, еще в молодости он научился стричь себе волосы. Клуни рассказал, что благодаря этому полезному навыку у него никогда не будет проблем с прической. По словам Клуни, много лет назад он купил машинку для бритья, которую рекламируют на американском телевидении еще с 1980-х годов. Это устройство не только стрижет волосы, но и собирает их в контейнер с помощью пылесоса. Корреспондент Трейси Смит не сразу поверила в эту историю, но актер заверил: "Клянусь! Она все еще у меня. На стрижку уходит всего две минуты. Это очень удобно". "Прошло много времени с тех пор, как я по 15 раз в день загружал стиральную машину, мыл полы и двери. Я часто сравнивал себя со своей мамой в 1964 году, когда у нее было двое детей — и никакой помощи. И я не знаю, как она это все делала бы сейчас. Я сочувствую ей сейчас больше, чем когда-либо", — сказал Джордж Клуни.Актер с супругой и двумя детьми в последние месяцы из-за пандемии коронавируса живут на самоизоляции в их доме в Лос-Анджелесе.

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лос-анджелес, самоизоляция, коронавирус covid-19, знаменитости, звезды, джордж клуни