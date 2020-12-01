https://ria.ru/20201201/byudzhet-1587236807.html
ОЗХО не учла возражений России по бюджету на 2021 год
ОЗХО не учла возражений России по бюджету на 2021 год
Большинство членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовали за принятие бюджета на 2021 год, говорится в сообщении британской делегации РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T20:14
2020-12-01T20:14
2020-12-01T20:14
россия
александр шульгин
организация по запрещению химического оружия
великобритания
в мире
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Большинство членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовали за принятие бюджета на 2021 год, говорится в сообщении британской делегации в ОЗХО."Бюджет ОЗХО на 2021 год принят значительным большинством голосов. Это четкий сигнал поддержки организации и ее основной работы", - сообщила делегация Великобритании в своем Twitter,За принятие нового бюджета проголосовали 103 стран-членов организации, против него выступили 14 стран, в том числе и Россия.Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, выступая на 25-й конференции государств-участников ОЗХО, заявил, что Россия не поддерживает проект бюджета Организации по запрещению химического оружия на 2021 год.В заявлении российской делегации подчеркивалось, что РФ выступает категорически против навязывания государствам-участникам против их воли финансовых обязательств в связи с незаконной деятельностью атрибутивного механизма. По мнению российской стороны, некоторые члены Организации, игнорируя мнение других делегаций, пытаются обеспечить свои интересы, продавливая неприемлемый для других "омнибусный" вариант финансового документа.
https://ria.ru/20201130/davlenie-1587003013.html
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россия, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, великобритания, в мире