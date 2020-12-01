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В ВВО усовершенствовали методы борьбы с крылатыми ракетами
В ВВО усовершенствовали методы борьбы с крылатыми ракетами
Способы борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами усовершенствовали в Восточном военном округе в текущем учебном году, в войсках проведено около 40 тысяч... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T04:37
2020-12-01T04:37
геннадий жидко
хабаровск
забайкальский край
безопасность
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ХАБАРОВСК, 1 дек — РИА Новости. Способы борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами усовершенствовали в Восточном военном округе в текущем учебном году, в войсках проведено около 40 тысяч практических занятий по боевой подготовке, сообщает во вторник пресс-служба ВВО."В 2020 учебном году в войсках ВВО в ходе боевой подготовки были успешно апробированы новые и усовершенствованы имеющиеся способы борьбы с беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами условного противника. Всего было проведено около 40 тысяч практических занятий, в том числе более 200 учений различного уровня с учетом ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах", - говорится в сообщении.Как уточнили в округе, во время учений был разработан и успешно внедрен принципиально новый алгоритм борьбы с высокоскоростными целями. Отработаны приемы прикрытия войск от авиабомб, ракет реактивных систем залпового огня.В штабе Восточного военного округа в Хабаровске по итогам года состоялось заседание Военного совета под руководством командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко. Военнослужащие были награждены орденами, медалями, грамотами. Лучшие воинские части ВВО были удостоены переходящих кубков.Отмечается, что уже около 5 тысяч младших специалистов пополнили соединения и воинские части ВВО перед началом нового учебного периода. Окружные учебные центры, дислоцированные в Хабаровском и Забайкальском краях, готовят военнослужащих более чем по 20 специальностям. Это командиры отделений, механики-водители, наводчики-операторы танков и боевых машин пехоты, специалисты войск связи, ракетных войск и артиллерии, РХБ защиты, войсковой ПВО, повара и другие.
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хабаровск
забайкальский край
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геннадий жидко, хабаровск, забайкальский край, безопасность

В ВВО усовершенствовали методы борьбы с крылатыми ракетами

04:37 01.12.2020
 
© ТРК "Звезда"/Минобороны РФПуск крылатых ракет расчетами ОТРК "Искандер" на учениях
Пуск крылатых ракет расчетами ОТРК Искандер на учениях - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© ТРК "Звезда"/Минобороны РФ
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ХАБАРОВСК, 1 дек — РИА Новости. Способы борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами усовершенствовали в Восточном военном округе в текущем учебном году, в войсках проведено около 40 тысяч практических занятий по боевой подготовке, сообщает во вторник пресс-служба ВВО.
"В 2020 учебном году в войсках ВВО в ходе боевой подготовки были успешно апробированы новые и усовершенствованы имеющиеся способы борьбы с беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами условного противника. Всего было проведено около 40 тысяч практических занятий, в том числе более 200 учений различного уровня с учетом ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах", - говорится в сообщении.
Как уточнили в округе, во время учений был разработан и успешно внедрен принципиально новый алгоритм борьбы с высокоскоростными целями. Отработаны приемы прикрытия войск от авиабомб, ракет реактивных систем залпового огня.
В штабе Восточного военного округа в Хабаровске по итогам года состоялось заседание Военного совета под руководством командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко. Военнослужащие были награждены орденами, медалями, грамотами. Лучшие воинские части ВВО были удостоены переходящих кубков.
Отмечается, что уже около 5 тысяч младших специалистов пополнили соединения и воинские части ВВО перед началом нового учебного периода. Окружные учебные центры, дислоцированные в Хабаровском и Забайкальском краях, готовят военнослужащих более чем по 20 специальностям. Это командиры отделений, механики-водители, наводчики-операторы танков и боевых машин пехоты, специалисты войск связи, ракетных войск и артиллерии, РХБ защиты, войсковой ПВО, повара и другие.
Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4 во время тактических учений - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
04:29
На Курилах на боевое дежурство поставили ракетную систему С-300В4
 
Геннадий ЖидкоХабаровскЗабайкальский крайБезопасность
 
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