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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201201/biden-1587073579.html
В Висконсине подтвердили победу Байдена в штате
В Висконсине подтвердили победу Байдена в штате
В Висконсине подтвердили победу Джо Байдена на президентских выборах в штате по итогам пересчета в двух округах, сообщила на пресс-конференции глава... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T00:46
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вашингтон
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
висконсин
мэдисон
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ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. В Висконсине подтвердили победу Джо Байдена на президентских выборах в штате по итогам пересчета в двух округах, сообщила на пресс-конференции глава висконсинского избиркома Энн Джейкобс.Пересчет проводили в округах Дейн и Милуоки.Таким образом, Байден должен выиграть 10 голосов выборщиков от штата. В Висконсине еще предстоит официальное утверждение итогов выборов.В результате пересчета отрыв Байдена от Дональда Трампа, составлявший около 20 тысяч голосов, вырос на 74 голоса.Как ожидается, команда юристов действующего президента сможет оспорить результаты в течение ближайших пяти дней. Трамп ранее пообещал, что его адвокаты подадут иск в понедельник или вторник.Кроме того, в Висконсине еще возможны партийные споры по результатам выборов. Джейкобс сделала заявление о результатах выборов в понедельник от собственного имени, тогда как полный состав избирательной комиссии штата, включающий республиканцев, соберется только во вторник.Выборы главы государства прошли в США 3 ноября. Ведущие американские СМИ объявили победителем Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его.Вместе с тем Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в судах. Юристы американского лидера подали ряд исков с требованием приостановить или пересчитать голоса, а также расследовать предполагаемые нарушения в ряде штатов.
https://ria.ru/20201121/mafiya-1585537351.html
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вашингтон, дональд трамп, джо байден, висконсин, мэдисон, милуоки, в мире

В Висконсине подтвердили победу Байдена в штате

00:46 01.12.2020 (обновлено: 01:00 01.12.2020)
 
© AFP 2020 / Angela WeissИзбранный президент США Джо Байден
Избранный президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© AFP 2020 / Angela Weiss
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. В Висконсине подтвердили победу Джо Байдена на президентских выборах в штате по итогам пересчета в двух округах, сообщила на пресс-конференции глава висконсинского избиркома Энн Джейкобс.
Пересчет проводили в округах Дейн и Милуоки.
Таким образом, Байден должен выиграть 10 голосов выборщиков от штата. В Висконсине еще предстоит официальное утверждение итогов выборов.
В результате пересчета отрыв Байдена от Дональда Трампа, составлявший около 20 тысяч голосов, вырос на 74 голоса.
Как ожидается, команда юристов действующего президента сможет оспорить результаты в течение ближайших пяти дней. Трамп ранее пообещал, что его адвокаты подадут иск в понедельник или вторник.
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Кроме того, в Висконсине еще возможны партийные споры по результатам выборов. Джейкобс сделала заявление о результатах выборов в понедельник от собственного имени, тогда как полный состав избирательной комиссии штата, включающий республиканцев, соберется только во вторник.
Выборы главы государства прошли в США 3 ноября. Ведущие американские СМИ объявили победителем Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его.
Вместе с тем Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в судах. Юристы американского лидера подали ряд исков с требованием приостановить или пересчитать голоса, а также расследовать предполагаемые нарушения в ряде штатов.
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Выборы президента США — 2020ВашингтонДональд ТрампДжо БайденВисконсинМэдисонМилуокиВ мире
 
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