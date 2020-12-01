https://ria.ru/20201201/bele-1587173221.html

Космонавт пожаловался на нехватку нижнего белья на орбите

Космонавт пожаловался на нехватку нижнего белья на орбите

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков попросил специалистов помочь ему с поиском дополнительных комплектов нижнего белья "Камелия-С", следует из переговоров РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:29

2020-12-01T15:29

2020-12-01T15:29

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

земля

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков попросил специалистов помочь ему с поиском дополнительных комплектов нижнего белья "Камелия-С", следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.Сотрудник на Земле ответил Кудь-Сверчкову, что передаст все вопросы специалистам.Как следует из информации на сайте компании-производителя белья для космонавтов "Кентавр-Наука", комплект "Камелия-С" состоит из фуфайки с короткими рукавами, трусов и носков. Все предметы одежды полностью хлопковые, причем белье трикотажное, а носки махровые. Уточняется, что "Камелию" можно использовать как повседневное белье, в том числе во время занятий спортом.Сергей Кудь-Сверчков прибыл на МКС вместе с другим российским космонавтом Сергеем Рыжиковым и американкой Кэтлин Рубинс 14 октября на корабле "Союз МС-17". Экипажу предстоит пробыть на орбите до 9 апреля 2021 года. Для Кудь-Сверчкова это первый полет в космос.

https://ria.ru/20201201/zhazhda-1587149243.html

https://ria.ru/20201121/mks-1585661335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса