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Байден представил кандидата на пост министра финансов
Байден представил кандидата на пост министра финансов
Победивший, по предварительным данным, на президентских выборах в США Джо Байден во вторник представил экс-главу ФРС Джанет Йеллен как кандидата на пост... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T21:20
2020-12-01T21:23
джанет йеллен
федеральная резервная система сша
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Победивший, по предварительным данным, на президентских выборах в США Джо Байден во вторник представил экс-главу ФРС Джанет Йеллен как кандидата на пост министра финансов в будущей администрации."На пост министра финансов я действительно рад иметь возможность выдвинуть Джанет Йеллен. Никто не подготовлен лучше к борьбе с этим кризисом", - сказал он.Трансляция велась в Youtube-канале политика.Байден назвал ее одним из важнейших экономических мыслителей нашего времени.Он представил еще нескольких сотрудников своей экономической команды, которых охарактеризовал как проверенных и опытных людей, которые будут играть критически важную роль в выработке плана по восстановлению экономики после пандемии."Прямо сейчас мой месседж такой: помощь идет", - сказал политик.Йеллен станет первой женщиной во главе минфина за его 231-летнюю историю и первым человеком, который занимал должности министра финансов, председателя Совета экономических консультантов и председателя Федеральной резервной службы.
https://ria.ru/20201125/tranzit-vlasti-1586138721.html
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джанет йеллен, федеральная резервная система сша, джо байден, сша, в мире

Байден представил кандидата на пост министра финансов

21:20 01.12.2020 (обновлено: 21:23 01.12.2020)
 
© AP Photo / Brennan LinsleyГлава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен
Глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© AP Photo / Brennan Linsley
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Победивший, по предварительным данным, на президентских выборах в США Джо Байден во вторник представил экс-главу ФРС Джанет Йеллен как кандидата на пост министра финансов в будущей администрации.
"На пост министра финансов я действительно рад иметь возможность выдвинуть Джанет Йеллен. Никто не подготовлен лучше к борьбе с этим кризисом", - сказал он.
Избранный президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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"Будут последствия". Что готовит России команда Байдена
Трансляция велась в Youtube-канале политика.
Байден назвал ее одним из важнейших экономических мыслителей нашего времени.
Он представил еще нескольких сотрудников своей экономической команды, которых охарактеризовал как проверенных и опытных людей, которые будут играть критически важную роль в выработке плана по восстановлению экономики после пандемии.
"Прямо сейчас мой месседж такой: помощь идет", - сказал политик.
Йеллен станет первой женщиной во главе минфина за его 231-летнюю историю и первым человеком, который занимал должности министра финансов, председателя Совета экономических консультантов и председателя Федеральной резервной службы.
Дженнифер Псаки - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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Джанет ЙелленФедеральная резервная система СШАДжо БайденСШАВ мире
 
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