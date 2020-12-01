https://ria.ru/20201201/bayden-1587245413.html

Байден представил кандидата на пост министра финансов

Байден представил кандидата на пост министра финансов

Победивший, по предварительным данным, на президентских выборах в США Джо Байден во вторник представил экс-главу ФРС Джанет Йеллен как кандидата на пост... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T21:20

2020-12-01T21:20

2020-12-01T21:23

джанет йеллен

федеральная резервная система сша

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Победивший, по предварительным данным, на президентских выборах в США Джо Байден во вторник представил экс-главу ФРС Джанет Йеллен как кандидата на пост министра финансов в будущей администрации."На пост министра финансов я действительно рад иметь возможность выдвинуть Джанет Йеллен. Никто не подготовлен лучше к борьбе с этим кризисом", - сказал он.Трансляция велась в Youtube-канале политика.Байден назвал ее одним из важнейших экономических мыслителей нашего времени.Он представил еще нескольких сотрудников своей экономической команды, которых охарактеризовал как проверенных и опытных людей, которые будут играть критически важную роль в выработке плана по восстановлению экономики после пандемии."Прямо сейчас мой месседж такой: помощь идет", - сказал политик.Йеллен станет первой женщиной во главе минфина за его 231-летнюю историю и первым человеком, который занимал должности министра финансов, председателя Совета экономических консультантов и председателя Федеральной резервной службы.

https://ria.ru/20201125/tranzit-vlasti-1586138721.html

https://ria.ru/20201130/press-sekretar-1586885426.html

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джанет йеллен, федеральная резервная система сша, джо байден, сша, в мире