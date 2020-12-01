https://ria.ru/20201201/bayden-1587140926.html

Эксперт рассказал о перспективах отношений с КНР в случае победы Байдена

Эксперт рассказал о перспективах отношений с КНР в случае победы Байдена

Торговая война США и Китаем отойдет на второй план в начале правления администрации Джо Байдена, но при этом Вашингтон может попытаться нанести удар по КНР в... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T13:22

2020-12-01T13:22

2020-12-01T13:22

выборы президента сша — 2020

юрий тавровский

дональд трамп

джо байден

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Торговая война США и Китаем отойдет на второй план в начале правления администрации Джо Байдена, но при этом Вашингтон может попытаться нанести удар по КНР в сфере финансов, считает председатель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, китаевед Юрий Тавровский.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде."После недолгого периода приведения новой администрации в боеготовность, как правило, на это 100 дней дается, Белый дом постарается перейти в наступление на всех трех направлениях соперничества с Китаем - торговом, финансовом и военном. Однако захлебнувшаяся торговая война Трампа постепенно отойдет на второй план. Действующее двусторонее соглашение может быть пересмотрено, могут быть отменены некоторые таможенные тарифы и ограничения, навредившие и китайцам, и самим американцам. Вашингтон постарается свести к минимуму ущерб от разрыва Трампом торговых и экономических соглашений", - сказал Тавровский в ходе вебинара, организованного Российско-китайским комитетом дружбы, мира и развития.Как отметил Тавровский, от США можно ожидать недружественных шагов по отношению к Китаю на других полях сражений, например, в сфере финансов."Финансисты могут затормозить увеличение доли юаня в корзине МВФ, могут перехватить инициативу в создании цифровой валюты, попробовать разорвать финансовые цепочки, связывающие Китай с миром, например, остановив платежную систему SWIFT. Они предпримут диверсии на китайских валютных биржах. Под предлогом тех или иных неугодных действий Пекина могут заморозить китайские авуары (счета в других банках - ред.) в мировых банках и Федеральной резервной системе США. Могут арестовать счета и собственность представителей китайской элиты, как это сделано в отношении российских (граждан)", - пояснил он.При этом эксперт полагает, что в будущем США могут расширить локальные провокации в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, но эскалация напряженности "до точки кипения" может занять более 4 лет - выйти за рамки срока президентства Байдена.По мнению эксперта, Байден будет наращивать двусторонние связи с Японией и Южной Кореей, Австралией, а также укреплять многосторонние антикитайские коалиции.В последние месяцы отношения США и Китая накалены по ряду причин: торговые противоречия, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к Пекину.США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.

https://ria.ru/20201125/tranzit-vlasti-1586138721.html

https://ria.ru/20201125/bayden-1586190006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий тавровский, дональд трамп, джо байден, китай, сша, в мире