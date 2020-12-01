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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201201/bayden-1587140926.html
Эксперт рассказал о перспективах отношений с КНР в случае победы Байдена
Эксперт рассказал о перспективах отношений с КНР в случае победы Байдена
Торговая война США и Китаем отойдет на второй план в начале правления администрации Джо Байдена, но при этом Вашингтон может попытаться нанести удар по КНР в... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:22
2020-12-01T13:22
выборы президента сша — 2020
юрий тавровский
дональд трамп
джо байден
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Торговая война США и Китаем отойдет на второй план в начале правления администрации Джо Байдена, но при этом Вашингтон может попытаться нанести удар по КНР в сфере финансов, считает председатель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, китаевед Юрий Тавровский.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде."После недолгого периода приведения новой администрации в боеготовность, как правило, на это 100 дней дается, Белый дом постарается перейти в наступление на всех трех направлениях соперничества с Китаем - торговом, финансовом и военном. Однако захлебнувшаяся торговая война Трампа постепенно отойдет на второй план. Действующее двусторонее соглашение может быть пересмотрено, могут быть отменены некоторые таможенные тарифы и ограничения, навредившие и китайцам, и самим американцам. Вашингтон постарается свести к минимуму ущерб от разрыва Трампом торговых и экономических соглашений", - сказал Тавровский в ходе вебинара, организованного Российско-китайским комитетом дружбы, мира и развития.Как отметил Тавровский, от США можно ожидать недружественных шагов по отношению к Китаю на других полях сражений, например, в сфере финансов."Финансисты могут затормозить увеличение доли юаня в корзине МВФ, могут перехватить инициативу в создании цифровой валюты, попробовать разорвать финансовые цепочки, связывающие Китай с миром, например, остановив платежную систему SWIFT. Они предпримут диверсии на китайских валютных биржах. Под предлогом тех или иных неугодных действий Пекина могут заморозить китайские авуары (счета в других банках - ред.) в мировых банках и Федеральной резервной системе США. Могут арестовать счета и собственность представителей китайской элиты, как это сделано в отношении российских (граждан)", - пояснил он.При этом эксперт полагает, что в будущем США могут расширить локальные провокации в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, но эскалация напряженности "до точки кипения" может занять более 4 лет - выйти за рамки срока президентства Байдена.По мнению эксперта, Байден будет наращивать двусторонние связи с Японией и Южной Кореей, Австралией, а также укреплять многосторонние антикитайские коалиции.В последние месяцы отношения США и Китая накалены по ряду причин: торговые противоречия, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к Пекину.США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.
https://ria.ru/20201125/tranzit-vlasti-1586138721.html
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юрий тавровский, дональд трамп, джо байден, китай, сша, в мире

Эксперт рассказал о перспективах отношений с КНР в случае победы Байдена

13:22 01.12.2020
 
© AP Photo / John MinchilloЛюди на улице в Филадельфии после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена
Люди на улице в Филадельфии после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© AP Photo / John Minchillo
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Торговая война США и Китаем отойдет на второй план в начале правления администрации Джо Байдена, но при этом Вашингтон может попытаться нанести удар по КНР в сфере финансов, считает председатель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, китаевед Юрий Тавровский.
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
"После недолгого периода приведения новой администрации в боеготовность, как правило, на это 100 дней дается, Белый дом постарается перейти в наступление на всех трех направлениях соперничества с Китаем - торговом, финансовом и военном. Однако захлебнувшаяся торговая война Трампа постепенно отойдет на второй план. Действующее двусторонее соглашение может быть пересмотрено, могут быть отменены некоторые таможенные тарифы и ограничения, навредившие и китайцам, и самим американцам. Вашингтон постарается свести к минимуму ущерб от разрыва Трампом торговых и экономических соглашений", - сказал Тавровский в ходе вебинара, организованного Российско-китайским комитетом дружбы, мира и развития.
Как отметил Тавровский, от США можно ожидать недружественных шагов по отношению к Китаю на других полях сражений, например, в сфере финансов.
"Финансисты могут затормозить увеличение доли юаня в корзине МВФ, могут перехватить инициативу в создании цифровой валюты, попробовать разорвать финансовые цепочки, связывающие Китай с миром, например, остановив платежную систему SWIFT. Они предпримут диверсии на китайских валютных биржах. Под предлогом тех или иных неугодных действий Пекина могут заморозить китайские авуары (счета в других банках - ред.) в мировых банках и Федеральной резервной системе США. Могут арестовать счета и собственность представителей китайской элиты, как это сделано в отношении российских (граждан)", - пояснил он.
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При этом эксперт полагает, что в будущем США могут расширить локальные провокации в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, но эскалация напряженности "до точки кипения" может занять более 4 лет - выйти за рамки срока президентства Байдена.
По мнению эксперта, Байден будет наращивать двусторонние связи с Японией и Южной Кореей, Австралией, а также укреплять многосторонние антикитайские коалиции.
В последние месяцы отношения США и Китая накалены по ряду причин: торговые противоречия, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к Пекину.
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США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.
 
Выборы президента США — 2020Юрий ТавровскийДональд ТрампДжо БайденКитайСШАВ мире
 
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