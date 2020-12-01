https://ria.ru/20201201/bashkiriya-1587088135.html

Минздрав Башкирии попросил врачей частных клиник помочь в борьбе с COVID

Минздрав Башкирии попросил врачей частных клиник помочь в борьбе с COVID

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин через соцсети попросил медиков из частных клиник подрабатывать в государственных медицинских учреждениях, чтобы... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T08:57

2020-12-01T08:57

2020-12-01T08:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

минздрав башкирии

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586750377_0:308:3072:2036_1400x0_80_0_0_f88437dcd8df2b449e0cb404a3608ed1.jpg

УФА, 1 дек – РИА Новости. Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин через соцсети попросил медиков из частных клиник подрабатывать в государственных медицинских учреждениях, чтобы помощь коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией.Он отметил, что студенты медицинских вузов и колледжей направлены в помощь, но свободных рук всё равно не хватает."На сегодняшний день больницы, поликлиники и бригады скорой помощи остро нуждаются во врачах, медсестрах и санитарах. Подработка даже на неполный рабочий день будет огромным вкладом на пути к стабильности. Вас обеспечат всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, труд оплатят согласно тарифной заработной плате с достойными стимулирующими выплатами, но главное, что сообща мы сможем спасти большее количество жизней", - сообщил министр, отметив, что это поможет грамотно и в полном объеме продолжить плановое лечение других патологий.Медики из частных клиник, готовые помогать, могут обратиться по вопросам трудоустройства в кадровые службы больниц региона, заключил министр.По данным минздрава Башкирии, в республике коронавирусом заболели более 14 тысяч человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201116/bashkiriya-1584772899.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, минздрав башкирии, здоровье - общество, общество