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Минздрав Башкирии попросил врачей частных клиник помочь в борьбе с COVID
Минздрав Башкирии попросил врачей частных клиник помочь в борьбе с COVID
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин через соцсети попросил медиков из частных клиник подрабатывать в государственных медицинских учреждениях, чтобы... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T08:57
2020-12-01T08:57
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
минздрав башкирии
здоровье - общество
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УФА, 1 дек – РИА Новости. Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин через соцсети попросил медиков из частных клиник подрабатывать в государственных медицинских учреждениях, чтобы помощь коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией.Он отметил, что студенты медицинских вузов и колледжей направлены в помощь, но свободных рук всё равно не хватает."На сегодняшний день больницы, поликлиники и бригады скорой помощи остро нуждаются во врачах, медсестрах и санитарах. Подработка даже на неполный рабочий день будет огромным вкладом на пути к стабильности. Вас обеспечат всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, труд оплатят согласно тарифной заработной плате с достойными стимулирующими выплатами, но главное, что сообща мы сможем спасти большее количество жизней", - сообщил министр, отметив, что это поможет грамотно и в полном объеме продолжить плановое лечение других патологий.Медики из частных клиник, готовые помогать, могут обратиться по вопросам трудоустройства в кадровые службы больниц региона, заключил министр.По данным минздрава Башкирии, в республике коронавирусом заболели более 14 тысяч человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, минздрав башкирии, здоровье - общество, общество

Минздрав Башкирии попросил врачей частных клиник помочь в борьбе с COVID

08:57 01.12.2020
 
© РИА НовостиМедицинские работники доставляют пациента из машины скорой помощи в приемное отделение госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинские работники доставляют пациента из машины скорой помощи в приемное отделение госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости
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УФА, 1 дек – РИА Новости. Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин через соцсети попросил медиков из частных клиник подрабатывать в государственных медицинских учреждениях, чтобы помощь коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Сегодня мой пост, скорее, просьба-обращение к коллегам по цеху, которые работают в частных медицинских центрах, к тем, кто имеет частную медицинскую практику и диплом медицинского специалиста. В нашей республике сейчас крайне непростая ситуация с кадрами. С марта 2020 года весь штат государственных медицинских учреждений борется с коронавирусной инфекцией COVID-19 и её последствиями. Сотрудники просто не имеют возможности как следует выспаться и отдохнуть, а об отпусках даже не вспоминают, понимая всю ситуацию вокруг", - сообщает в своем Instagram Забелин.

Он отметил, что студенты медицинских вузов и колледжей направлены в помощь, но свободных рук всё равно не хватает.
"На сегодняшний день больницы, поликлиники и бригады скорой помощи остро нуждаются во врачах, медсестрах и санитарах. Подработка даже на неполный рабочий день будет огромным вкладом на пути к стабильности. Вас обеспечат всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, труд оплатят согласно тарифной заработной плате с достойными стимулирующими выплатами, но главное, что сообща мы сможем спасти большее количество жизней", - сообщил министр, отметив, что это поможет грамотно и в полном объеме продолжить плановое лечение других патологий.
Медики из частных клиник, готовые помогать, могут обратиться по вопросам трудоустройства в кадровые службы больниц региона, заключил министр.
По данным минздрава Башкирии, в республике коронавирусом заболели более 14 тысяч человек.
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