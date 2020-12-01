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На жителя Челябинска завели дело после заклания барана на улице
На жителя Челябинска завели дело после заклания барана на улице
Полиция в Челябинске возбудила административное дело за "мелкое хулиганство" на местного жителя, совершившего свадебный обряд - он зарезал барана на улице на... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T20:32
2020-12-01T20:32
россия
челябинск
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек – РИА Новости. Полиция в Челябинске возбудила административное дело за "мелкое хулиганство" на местного жителя, совершившего свадебный обряд - он зарезал барана на улице на глазах у прохожих, сообщила во вторник пресс-служба УМВД России по Челябинску.В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, очевидцы разместили видео, где мужчина режет барана вечером 27 ноября в сквере по улице Молодогвардейцев. По данным местных СМИ, мужчина совершил религиозный свадебный обряд: у мусульман принято резать барана, когда невеста и жених заходят в свадебный зал. Также видно, что гости устроили дрифт на автомобиле прямо на проезжей части.По данным полиции, сообщений по данному факту в органы внутренних дел Челябинска не поступало.Санкция данной части статьи влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток, уточняется в сообщении.Кроме того, по записям с камер видеонаблюдения полицейским удалось установить автомобиль и водителя - им оказался молодой человек, 1999 года рождения, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, добавляется в сообщении."На нарушителя составили несколько протоколов за нарушения ПДД, в том числе за выезд на полосу встречного движения. Законодательством РФ за совершенное правонарушение предусмотрено наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев", - сообщает пресс-служба.Оба нарушителя сожалеют о совершенном и приносят гражданам извинения за содеянное, добавляет полиция.
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россия, челябинск, челябинская область, происшествия

На жителя Челябинска завели дело после заклания барана на улице

20:32 01.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек – РИА Новости. Полиция в Челябинске возбудила административное дело за "мелкое хулиганство" на местного жителя, совершившего свадебный обряд - он зарезал барана на улице на глазах у прохожих, сообщила во вторник пресс-служба УМВД России по Челябинску.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, очевидцы разместили видео, где мужчина режет барана вечером 27 ноября в сквере по улице Молодогвардейцев. По данным местных СМИ, мужчина совершил религиозный свадебный обряд: у мусульман принято резать барана, когда невеста и жених заходят в свадебный зал. Также видно, что гости устроили дрифт на автомобиле прямо на проезжей части.
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По данным полиции, сообщений по данному факту в органы внутренних дел Челябинска не поступало.

"По информации, размещенной в СМИ, проведена проверка, в ходе которой сотрудники отдела полиции "Курчатовский" установили мужчину, совершившего данный обряд. Им оказался местный житель, 1980 года рождения. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", - говорится в сообщении.

Санкция данной части статьи влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток, уточняется в сообщении.
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Кроме того, по записям с камер видеонаблюдения полицейским удалось установить автомобиль и водителя - им оказался молодой человек, 1999 года рождения, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, добавляется в сообщении.
"На нарушителя составили несколько протоколов за нарушения ПДД, в том числе за выезд на полосу встречного движения. Законодательством РФ за совершенное правонарушение предусмотрено наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев", - сообщает пресс-служба.
Оба нарушителя сожалеют о совершенном и приносят гражданам извинения за содеянное, добавляет полиция.
 
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