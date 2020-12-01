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"Аэрофлот" надеется на восстановление авиасообщения с апреля
"Аэрофлот" надеется на восстановление авиасообщения с апреля
"Аэрофлот" надеется на восстановление авиасообщения с апреля 2021 года, иначе придется пересматривать планы по развитию компании, сообщил назначенный в ноябре... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:35
2020-12-01T12:37
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. "Аэрофлот" надеется на восстановление авиасообщения с апреля 2021 года, иначе придется пересматривать планы по развитию компании, сообщил назначенный в ноябре гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов."Надеемся на то, что может быть, с апреля, есть такое у нас ощущение, может начать восстанавливаться авиационное сообщение. Соответственно, те планы, цели и задачи, которые мы предполагаем выполнить, они могут начать воплощаться. Если с апреля будет… вторая волна пандемии или что-то еще, то тогда придётся несколько пересматривать наши планы с тем, чтобы опять двигаться по пути выживания и сокращения", - сказал Полубояринов во вторник на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.Несмотря на пандемию, "Аэрофлот" не планирует пересматривать параметры стратегии до 2028 года и к этому времени группа будет перевозить порядка 130 миллионов пассажиров, сообщил Полубояринов."Буквально несколько слов о стратегии, которая была утверждена в июле этого года. Она рассчитана до 2028 года. Понятно, что стратегия готовилась и считалась в период до пандемии, и мы в общем предполагаем, что эффект пандемии будет через условно два-три года восстановлен, и к 2028 году мы пока не видим каких-то специальных факторов для ревизии этих цифр. Мы предполагаем, что группа "Аэрофлот" к 2028 году будет перевозить порядка 130 миллионов пассажиров", - заявил новый гендиректор компании.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, аэрофлот, экономика

"Аэрофлот" надеется на восстановление авиасообщения с апреля

12:35 01.12.2020 (обновлено: 12:37 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолеты в аэропорту "Шереметьево"
Самолеты в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. "Аэрофлот" надеется на восстановление авиасообщения с апреля 2021 года, иначе придется пересматривать планы по развитию компании, сообщил назначенный в ноябре гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.
"Надеемся на то, что может быть, с апреля, есть такое у нас ощущение, может начать восстанавливаться авиационное сообщение. Соответственно, те планы, цели и задачи, которые мы предполагаем выполнить, они могут начать воплощаться. Если с апреля будет… вторая волна пандемии или что-то еще, то тогда придётся несколько пересматривать наши планы с тем, чтобы опять двигаться по пути выживания и сокращения", - сказал Полубояринов во вторник на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
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Несмотря на пандемию, "Аэрофлот" не планирует пересматривать параметры стратегии до 2028 года и к этому времени группа будет перевозить порядка 130 миллионов пассажиров, сообщил Полубояринов.
"Буквально несколько слов о стратегии, которая была утверждена в июле этого года. Она рассчитана до 2028 года. Понятно, что стратегия готовилась и считалась в период до пандемии, и мы в общем предполагаем, что эффект пандемии будет через условно два-три года восстановлен, и к 2028 году мы пока не видим каких-то специальных факторов для ревизии этих цифр. Мы предполагаем, что группа "Аэрофлот" к 2028 году будет перевозить порядка 130 миллионов пассажиров", - заявил новый гендиректор компании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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