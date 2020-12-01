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Глава канала RT France заявила об атаках мейнстрим-СМИ
Глава канала RT France заявила об атаках мейнстрим-СМИ
RT France регулярно подвергается атакам со стороны мейнстрим-СМИ и не имеет необходимого доступа к информации, сообщила руководитель вещателя Ксения Федорова,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:55
2020-12-01T14:55
rt france
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. RT France регулярно подвергается атакам со стороны мейнстрим-СМИ и не имеет необходимого доступа к информации, сообщила руководитель вещателя Ксения Федорова, призвав российское правительство принимать ответные меры по отношению к иностранным СМИ, работающим в РФ.По статусу RT France, как напомнила руководитель вещателя, является французским каналом, где работают французские журналисты. Однако они до сих пор "не имеют тех же прав, которые имеют коллеги из других, государственных и мейнстрим-СМИ". Кроме того, интернет-площадки и соцсети отмечают RT France как медиа, которое находится под контролем иностранного государства. При этом издания из других стран так не маркируются."Мы, конечно, заявляем о наших правах каждый день. Но этого недостаточно. И если говорить о мерах, мне кажется, что Россия... должна принимать как минимум ответные меры по отношению к зарубежным СМИ, которые работают в России", - добавила Федорова.
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rt france, франция, общество, в мире

Глава канала RT France заявила об атаках мейнстрим-СМИ

14:55 01.12.2020
 
© AP Photo / Francois MoriГлавный редактор телеканала RT France Ксения Фёдорова
Главный редактор телеканала RT France Ксения Фёдорова - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© AP Photo / Francois Mori
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. RT France регулярно подвергается атакам со стороны мейнстрим-СМИ и не имеет необходимого доступа к информации, сообщила руководитель вещателя Ксения Федорова, призвав российское правительство принимать ответные меры по отношению к иностранным СМИ, работающим в РФ.

"С самого начала запуска нашего канала мы были лишены доступа к информации: мы были лишены аккредитации в Елисейский дворец, в министерство иностранных дел, министерство юстиций и в принципе все госучреждения. Помимо этого, мы постоянно подвергаемся атакам со стороны мейнстрим-СМИ. Почему? Потому что мы предоставляем альтернативную точку зрения", - рассказала Федорова в ходе круглого стола на тему "Двухцветный мир: борьба за правду", который проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По статусу RT France, как напомнила руководитель вещателя, является французским каналом, где работают французские журналисты. Однако они до сих пор "не имеют тех же прав, которые имеют коллеги из других, государственных и мейнстрим-СМИ". Кроме того, интернет-площадки и соцсети отмечают RT France как медиа, которое находится под контролем иностранного государства. При этом издания из других стран так не маркируются.
"Мы, конечно, заявляем о наших правах каждый день. Но этого недостаточно. И если говорить о мерах, мне кажется, что Россия... должна принимать как минимум ответные меры по отношению к зарубежным СМИ, которые работают в России", - добавила Федорова.
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