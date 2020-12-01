https://ria.ru/20201201/ataki-1587165702.html

Глава канала RT France заявила об атаках мейнстрим-СМИ

Глава канала RT France заявила об атаках мейнстрим-СМИ

RT France регулярно подвергается атакам со стороны мейнстрим-СМИ и не имеет необходимого доступа к информации, сообщила руководитель вещателя Ксения Федорова,... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:55

2020-12-01T14:55

2020-12-01T14:55

rt france

франция

общество

в мире

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. RT France регулярно подвергается атакам со стороны мейнстрим-СМИ и не имеет необходимого доступа к информации, сообщила руководитель вещателя Ксения Федорова, призвав российское правительство принимать ответные меры по отношению к иностранным СМИ, работающим в РФ.По статусу RT France, как напомнила руководитель вещателя, является французским каналом, где работают французские журналисты. Однако они до сих пор "не имеют тех же прав, которые имеют коллеги из других, государственных и мейнстрим-СМИ". Кроме того, интернет-площадки и соцсети отмечают RT France как медиа, которое находится под контролем иностранного государства. При этом издания из других стран так не маркируются."Мы, конечно, заявляем о наших правах каждый день. Но этого недостаточно. И если говорить о мерах, мне кажется, что Россия... должна принимать как минимум ответные меры по отношению к зарубежным СМИ, которые работают в России", - добавила Федорова.

https://ria.ru/20201119/simonyan-1585373666.html

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rt france, франция, общество, в мире