https://ria.ru/20201201/arktika-1587194005.html

Россия прорабатывает создание нефтехимического кластера на Ямале

Россия прорабатывает создание нефтехимического кластера на Ямале

Специальная рабочая группа создана в Минэнерго РФ для проработки создания нефтехигазохимических мощностей в перспективном для отрасли арктическом регионе на... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:51

2020-12-01T16:51

2020-12-01T17:10

арктика

ямал

александр новак

экономика

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Специальная рабочая группа создана в Минэнерго РФ для проработки создания нефтехигазохимических мощностей в перспективном для отрасли арктическом регионе на полуострове Ямал, инвестиционный проект предполагает строительство газоперерабатывающего и газохимического комплексов, а сформированный в итоге кластер привлечет до 2 триллионов рублей инвестиций, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.Выступая в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию нефтегазохимии на площадке "Сибура" в Тобольске, Новак отметил, что делать это нужно на основе кластерного подхода. Это позволит повысить эффективность вовлечения запасов."Одним из перспективных регионов дальнейшего развития перерабатывающих мощностей в Российской Федерации может стать Арктическая зона. В этой связи для развития газохимических и добычных мощностей на полуострове Ямал в Минэнерго, совместно с заинтересованными компаниями и ФОИВами создана специальная рабочая группа", - сказал Новак."Инвестиционный проект по реализации газохимического комплекса на полуострове Ямал предполагает строительство газоперерабатывающего и газохимического комплексов... Реализация Ямальского газохимического кластера обеспечит привлечение более 2 триллионов рублей инвестиций, приведет к созданию более 22 тысяч новых рабочих мест и обеспечит прирост несырьевого и не энергетического экспорта на 125 миллиардов рублей в год", - добавил он.

https://ria.ru/20201201/podderzhka-1587187864.html

арктика

ямал

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арктика, ямал, александр новак, экономика