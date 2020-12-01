Россия прорабатывает создание нефтехимического кластера на Ямале
16:51 01.12.2020 (обновлено: 17:10 01.12.2020)
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Специальная рабочая группа создана в Минэнерго РФ для проработки создания нефтехигазохимических мощностей в перспективном для отрасли арктическом регионе на полуострове Ямал, инвестиционный проект предполагает строительство газоперерабатывающего и газохимического комплексов, а сформированный в итоге кластер привлечет до 2 триллионов рублей инвестиций, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Выступая в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию нефтегазохимии на площадке "Сибура" в Тобольске, Новак отметил, что делать это нужно на основе кластерного подхода. Это позволит повысить эффективность вовлечения запасов.
"Одним из перспективных регионов дальнейшего развития перерабатывающих мощностей в Российской Федерации может стать Арктическая зона. В этой связи для развития газохимических и добычных мощностей на полуострове Ямал в Минэнерго, совместно с заинтересованными компаниями и ФОИВами создана специальная рабочая группа", - сказал Новак.
"Инвестиционный проект по реализации газохимического комплекса на полуострове Ямал предполагает строительство газоперерабатывающего и газохимического комплексов... Реализация Ямальского газохимического кластера обеспечит привлечение более 2 триллионов рублей инвестиций, приведет к созданию более 22 тысяч новых рабочих мест и обеспечит прирост несырьевого и не энергетического экспорта на 125 миллиардов рублей в год", - добавил он.