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https://ria.ru/20201201/antonova-1587192186.html
Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Антоновой
Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Антоновой
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни почетного президента Пушкинского музея Ирины Антоновой, отметив, что она... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:44
2020-12-01T16:44
культура
умерла ирина антонова
ирина антонова
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни почетного президента Пушкинского музея Ирины Антоновой, отметив, что она всегда была подвижником и защитником подлинных художественных ценностей.Антонова скончалась на 99-м году жизни из-за проблем с сердцем, которые усугубил коронавирус.По его мнению, в Пушкинском музее в полной мере раскрылся ее организаторский талант.При этом, подчеркнул лидер компартии, Антонова вела и научную, и преподавательскую работу: на ее счету более сотни серьезных публикаций, преподавание в МГУ, в Институте кинематографии, в Институте восточных языков в Париже.
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умерла ирина антонова, ирина антонова, геннадий зюганов, париж

Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Антоновой

16:44 01.12.2020
 
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПрезидент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Ирина Антонова на пресс-конференции, посвященной открытию выставки "Шедевры нового искусства. Собрание С.И.Щукина" в Фонде Louis Vuitton в Париже.
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Ирина Антонова на пресс-конференции, посвященной открытию выставки Шедевры нового искусства. Собрание С.И.Щукина в Фонде Louis Vuitton в Париже. - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни почетного президента Пушкинского музея Ирины Антоновой, отметив, что она всегда была подвижником и защитником подлинных художественных ценностей.
Антонова скончалась на 99-м году жизни из-за проблем с сердцем, которые усугубил коронавирус.
"Ушла из жизни Ирина Александровна Антонова, бессменный на протяжении более чем полувека руководитель Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина… В 1961 году, когда Гагарин взлетел к звездам, в карьере Ирины Александровны тоже произошел взлет – она стала директором музея, в котором начинала работать", - заявил Зюганов, слова которого цитирует пресс-служба ЦК КПРФ.
По его мнению, в Пушкинском музее в полной мере раскрылся ее организаторский талант.
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"Она организует международные выставки "Москва – Париж", "Москва – Берлин", "Россия – Италия", "Модильяни", "Тернер", "Пикассо" и множество других. В 1981 году вместе с великим пианистом Святославом Рихтером она основала фестиваль музыки и живописи "Декабрьские вечера", которому сейчас присвоено имя Рихтера", - добавил политик.
При этом, подчеркнул лидер компартии, Антонова вела и научную, и преподавательскую работу: на ее счету более сотни серьезных публикаций, преподавание в МГУ, в Институте кинематографии, в Институте восточных языков в Париже.
"Ее музей посещали с любовью и интересом и руководители государства, и младшие школьники. Она всегда была подвижником и воинствующим защитником подлинных художественных ценностей. Ирину Александровну Антонову будут помнить все, кто хоть однажды прикоснулся к ее большому делу", - добавил Зюганов.
 
КультураУмерла Ирина АнтоноваИрина АнтоноваГеннадий ЗюгановПариж
 
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