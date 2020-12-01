https://ria.ru/20201201/antonova-1587192186.html

Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Антоновой

Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Антоновой

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни почетного президента Пушкинского музея Ирины Антоновой, отметив, что она... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:44

2020-12-01T16:44

2020-12-01T16:44

культура

умерла ирина антонова

ирина антонова

геннадий зюганов

париж

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни почетного президента Пушкинского музея Ирины Антоновой, отметив, что она всегда была подвижником и защитником подлинных художественных ценностей.Антонова скончалась на 99-м году жизни из-за проблем с сердцем, которые усугубил коронавирус.По его мнению, в Пушкинском музее в полной мере раскрылся ее организаторский талант.При этом, подчеркнул лидер компартии, Антонова вела и научную, и преподавательскую работу: на ее счету более сотни серьезных публикаций, преподавание в МГУ, в Институте кинематографии, в Институте восточных языков в Париже.

https://ria.ru/20201201/antonova-1587190552.html

париж

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умерла ирина антонова, ирина антонова, геннадий зюганов, париж