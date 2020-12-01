https://ria.ru/20201201/antonova-1587190552.html

Путин назвал Ирину Антонову великим подвижником и просветителем

Путин назвал Ирину Антонову великим подвижником и просветителем

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:38

2020-12-01T16:38

2020-12-01T16:38

культура

умерла ирина антонова

музеи

ирина антонова

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

владимир путин

москва

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой, отметив, что она по праву снискала высочайшее профессиональное и общественное признание.Соответствующая телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГМИИ, причиной ее смерти стал коронавирус в сочетании с другими заболеваниями."Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем – кончиной Ирины Александровны Антоновой... За годы неустанной и востребованной работы она внесла поистине уникальный личный вклад в развитие музейного дела в нашей стране, в сбережение бесценного исторического, духовного наследия человечества. По праву снискала высочайшее профессиональное и общественное признание", - говорится в телеграмме.Президент также отметил, что Антонова всю свою жизнь служила отечественной культуре, а также являлась великим подвижником, энтузиастом и просветителем."Светлая память об Ирине Александровне Антоновой навсегда сохранится в наших сердцах", - заключил он.

https://ria.ru/20201201/antonova-1587100826.html

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умерла ирина антонова, музеи, ирина антонова, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, владимир путин, москва