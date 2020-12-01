https://ria.ru/20201201/antonova-1587175291.html

Собянин отметил душевную щедрость и интеллигентность Ирины Антоновой

Собянин отметил душевную щедрость и интеллигентность Ирины Антоновой

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) Ирины... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:37

2020-12-01T15:37

2020-12-01T15:37

культура

умерла ирина антонова

музеи

ирина антонова

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) Ирины Антоновой.Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГМИИ, причиной ее смерти стал коронавирус в сочетании с другими заболеваниями."С глубокой грустью узнал об уходе президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Александровны Антоновой. Вся жизнь Ирины Александровны была неразрывно связана с этим музеем", - написал Собянин в своем аккаунте в Instagram.По его словам, под руководством Антоновой музей стал одним из ведущих просветительских центров России."В историю отечественной культуры вошли знаменитые выставки шедевров изобразительного искусства, на которые стояли очереди - попасть на них было счастьем. Глубокие знания, душевная щедрость, интеллигентность, энтузиазм снискали легендарному хранителю Пушкинского музея огромное уважение во всем мире. Светлая память об Ирине Александровне навсегда сохранится в наших сердцах. Мои глубокие соболезнования родным и близким", - отметил мэр.

https://ria.ru/20201201/antonova-1587153714.html

https://ria.ru/20201201/antonova-1587099361.html

москва

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умерла ирина антонова, музеи, ирина антонова, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, сергей собянин, москва