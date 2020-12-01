Собянин отметил душевную щедрость и интеллигентность Ирины Антоновой
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПрезидент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Ирина Антонова на пресс-конференции, посвященной открытию выставки "Шедевры нового искусства. Собрание С.И.Щукина" в Фонде Louis Vuitton в Париже.
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) Ирины Антоновой.
Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГМИИ, причиной ее смерти стал коронавирус в сочетании с другими заболеваниями.
"С глубокой грустью узнал об уходе президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Александровны Антоновой. Вся жизнь Ирины Александровны была неразрывно связана с этим музеем", - написал Собянин в своем аккаунте в Instagram.
По его словам, под руководством Антоновой музей стал одним из ведущих просветительских центров России.
"В историю отечественной культуры вошли знаменитые выставки шедевров изобразительного искусства, на которые стояли очереди - попасть на них было счастьем. Глубокие знания, душевная щедрость, интеллигентность, энтузиазм снискали легендарному хранителю Пушкинского музея огромное уважение во всем мире. Светлая память об Ирине Александровне навсегда сохранится в наших сердцах. Мои глубокие соболезнования родным и близким", - отметил мэр.
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