https://ria.ru/20201201/antonova-1587174003.html

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Антоновой

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Антоновой

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным, близким и коллегам президента Государственного музея изобразительных... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:32

2020-12-01T15:32

2020-12-01T15:32

культура

умерла ирина антонова

ирина антонова

дмитрий медведев

пушкин

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным, близким и коллегам президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирине Антоновой, назвав ее смерть невосполнимой утратой для российской культуры.Антонова скончалась на 99-м году жизни из-за проблем с сердцем, которые усугубил коронавирус.Он отметил, что ГМИИ имени Пушкина благодаря Антоновой стал одним из известнейших центров искусства, просвещения и образования. По словам Медведева, разнообразие коллекции музея – во многом заслуга Антоновой. Он также подчеркнул, что президент ГМИИ проявила себя как яркий общественный деятель, ее проекты вызывали большой интерес у ценителей искусства."Всегда с теплотой вспоминаю свое личное общение с Ириной Александровной, ее интеллигентность, обаяние и безграничную эрудицию. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Ирины Александровны Антоновой, всем, кто ее знал и любил", - говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20201201/antonova-1587153714.html

пушкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умерла ирина антонова, ирина антонова, дмитрий медведев, пушкин