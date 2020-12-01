https://ria.ru/20201201/antonova-1587174003.html
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Антоновой
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Антоновой
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным, близким и коллегам президента Государственного музея изобразительных... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:32
2020-12-01T15:32
2020-12-01T15:32
культура
умерла ирина антонова
ирина антонова
дмитрий медведев
пушкин
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным, близким и коллегам президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирине Антоновой, назвав ее смерть невосполнимой утратой для российской культуры.Антонова скончалась на 99-м году жизни из-за проблем с сердцем, которые усугубил коронавирус.Он отметил, что ГМИИ имени Пушкина благодаря Антоновой стал одним из известнейших центров искусства, просвещения и образования. По словам Медведева, разнообразие коллекции музея – во многом заслуга Антоновой. Он также подчеркнул, что президент ГМИИ проявила себя как яркий общественный деятель, ее проекты вызывали большой интерес у ценителей искусства."Всегда с теплотой вспоминаю свое личное общение с Ириной Александровной, ее интеллигентность, обаяние и безграничную эрудицию. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Ирины Александровны Антоновой, всем, кто ее знал и любил", - говорится в телеграмме.
https://ria.ru/20201201/antonova-1587153714.html
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РИА Новости
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умерла ирина антонова, ирина антонова, дмитрий медведев, пушкин
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
выразил соболезнования родным, близким и коллегам президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирине Антоновой
, назвав ее смерть невосполнимой утратой для российской культуры.
Антонова скончалась на 99-м году жизни из-за проблем с сердцем, которые усугубил коронавирус.
"Ушла из жизни Ирина Александровна Антонова, замечательный ученый-искусствовед, выдающийся представитель отечественного и мирового музейного сообщества. Это невосполнимая утрата для родных и близких, для российской культуры, для всех нас", - говорится в телеграмме Медведева.
Он отметил, что ГМИИ имени Пушкина благодаря Антоновой стал одним из известнейших центров искусства, просвещения и образования. По словам Медведева, разнообразие коллекции музея – во многом заслуга Антоновой. Он также подчеркнул, что президент ГМИИ проявила себя как яркий общественный деятель, ее проекты вызывали большой интерес у ценителей искусства.
"Всегда с теплотой вспоминаю свое личное общение с Ириной Александровной, ее интеллигентность, обаяние и безграничную эрудицию. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Ирины Александровны Антоновой, всем, кто ее знал и любил", - говорится в телеграмме.