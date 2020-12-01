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Глава Русского музея выразил соболезнования в связи со смертью Антоновой
Глава Русского музея выразил соболезнования в связи со смертью Антоновой
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова навсегда останется в истории российской культуры и музейного дела,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:40
2020-12-01T13:40
культура
умерла ирина антонова
владимир гусев
ирина антонова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова навсегда останется в истории российской культуры и музейного дела, считает глава Русского музея Владимир Гусев.Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГМИИ, причиной ее смерти стал коронавирус в сочетании с другими заболеваниями."Ее жизнь, отданная этому делу, для всех нас просто пример энергии, которая дается только любовью к тому, что ты делаешь", - добавил он.
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умерла ирина антонова, владимир гусев, ирина антонова, русский музей

Глава Русского музея выразил соболезнования в связи со смертью Антоновой

13:40 01.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова навсегда останется в истории российской культуры и музейного дела, считает глава Русского музея Владимир Гусев.
Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГМИИ, причиной ее смерти стал коронавирус в сочетании с другими заболеваниями.
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 12:43Культура
Мнение Антоновой было важно во всех областях культуры, заявил Урин
"У меня не получается сказать - ушла из жизни Ирина Александровна Антонова, потому что ее жизнью была жизнь музея. Не только одного музея – Пушкинского, но и всех музеев России, музеев мира. Ее знали во всех музеях. И она была частью этой жизни, частью, казалось, неотъемлемой. Она была, остается и навсегда останется частью теперь уже истории российской жизни, российской культуры, жизни российских музеев", - сказал Гусев, чьи слова передала РИА Новости пресс-служба Русского музея.
"Ее жизнь, отданная этому делу, для всех нас просто пример энергии, которая дается только любовью к тому, что ты делаешь", - добавил он.
 
КультураУмерла Ирина АнтоноваВладимир ГусевИрина АнтоноваРусский музей
 
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