Глава Русского музея выразил соболезнования в связи со смертью Антоновой
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова навсегда останется в истории российской культуры и музейного дела, считает глава Русского музея Владимир Гусев.
Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГМИИ, причиной ее смерти стал коронавирус в сочетании с другими заболеваниями.
"У меня не получается сказать - ушла из жизни Ирина Александровна Антонова, потому что ее жизнью была жизнь музея. Не только одного музея – Пушкинского, но и всех музеев России, музеев мира. Ее знали во всех музеях. И она была частью этой жизни, частью, казалось, неотъемлемой. Она была, остается и навсегда останется частью теперь уже истории российской жизни, российской культуры, жизни российских музеев", - сказал Гусев, чьи слова передала РИА Новости пресс-служба Русского музея.
"Ее жизнь, отданная этому делу, для всех нас просто пример энергии, которая дается только любовью к тому, что ты делаешь", - добавил он.