Глава Русского музея выразил соболезнования в связи со смертью Антоновой

"У меня не получается сказать - ушла из жизни Ирина Александровна Антонова, потому что ее жизнью была жизнь музея. Не только одного музея – Пушкинского, но и всех музеев России, музеев мира. Ее знали во всех музеях. И она была частью этой жизни, частью, казалось, неотъемлемой. Она была, остается и навсегда останется частью теперь уже истории российской жизни, российской культуры, жизни российских музеев", - сказал Гусев, чьи слова передала РИА Новости пресс-служба Русского музея.