Депутат назвал смерть Антоновой мировой утратой для музейного дела
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Уход из жизни президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой – это мировая утрата для музейного дела, мировая утрата для культуры в целом, считает президент Международного совета музеев (ИКОМ) России, первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Александр Шолохов.
Почетный президент Государственного музея изобразительного искусства (ГМИИ) имени Пушкина Ирина Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни.
"От нас, безусловно, ушла целая эпоха, легенда. Трудно без нее себе представить российское, советское музейное дело. Ирину Александровну знали во всем мире. Это действительно мировая утрата для музейного дела, это мировая утрата для культуры в целом", - сказал Шолохов РИА Новости.
Он напомнил, что далеко за пределами нашей страны известны ее проекты на стыке музейного дела с музыкой и театром.
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"Либо она просто была тем самым вдохновителем, слушателем, зрителем, который помогал реализовывать самые удивительные творческие проекты", - заметил президент Международного совета музеев России.
Он также выразил огромную благодарность Ирине Антоновой, которая в свое время стала одним из инициаторов создания российского ИКОМ.
"От нас уходит не только удивительный человек, неповторимая женщина, человек творческий, созидательный. Это уход эпохи, это уход учителя, это уход друга", - сказал Шолохов.