https://ria.ru/20201201/antonova-1587142541.html

Депутат назвал смерть Антоновой мировой утратой для музейного дела

Депутат назвал смерть Антоновой мировой утратой для музейного дела

Уход из жизни президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой – это мировая утрата для музейного дела, мировая утрата для культуры в целом, считает президент... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T13:26

2020-12-01T13:26

2020-12-01T13:26

культура

умерла ирина антонова

александр шолохов

ирина антонова

александр пушкин

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Уход из жизни президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой – это мировая утрата для музейного дела, мировая утрата для культуры в целом, считает президент Международного совета музеев (ИКОМ) России, первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Александр Шолохов.Почетный президент Государственного музея изобразительного искусства (ГМИИ) имени Пушкина Ирина Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни.Он напомнил, что далеко за пределами нашей страны известны ее проекты на стыке музейного дела с музыкой и театром.Он также выразил огромную благодарность Ирине Антоновой, которая в свое время стала одним из инициаторов создания российского ИКОМ.

https://radiosputnik.ria.ru/20201201/antonova-1587137014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умерла ирина антонова, александр шолохов, ирина антонова, александр пушкин