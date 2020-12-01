https://ria.ru/20201201/antonova-1587131769.html

Антонова была истинным подвижником музейного дела, заявила Матвиенко

Антонова была истинным подвижником музейного дела, заявила Матвиенко

Президент Государственного Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова была истинным подвижником музейного дела, блестящим искусствоведом, РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:46

2020-12-01T12:46

2020-12-01T12:46

культура

умерла ирина антонова

ирина антонова

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

валентина матвиенко

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент Государственного Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова была истинным подвижником музейного дела, блестящим искусствоведом, душой, радеющим за отечественную культуру, говорится в телеграмме с соболезнованиями спикера Совфеда Валентины Матвиенко.Ранее в пресс-службе музея РИА Новости сообщили, что заслуженный деятель искусств РФ, президент ГМИИ Антонова скончалась на 99-м году жизни.Вместе со всей страной она пережила тяготы непростого военного и послевоенного времени, что навсегда закалило ее характер и позволяло преодолевать любые трудности, отметила спикер.Плодотворная, профессиональная и общественная деятельность Антоновой отмечена высокими званиями и наградами не только в России, но и за рубежом. Она неутомимо передавал свои энциклопедические знания и опыт молодежи, отметила Матвиенко.

https://ria.ru/20201201/antonova-1587130808.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умерла ирина антонова, ирина антонова, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, валентина матвиенко