Антонова была истинным подвижником музейного дела, заявила Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент Государственного Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова была истинным подвижником музейного дела, блестящим искусствоведом, душой, радеющим за отечественную культуру, говорится в телеграмме с соболезнованиями спикера Совфеда Валентины Матвиенко.
Ранее в пресс-службе музея РИА Новости сообщили, что заслуженный деятель искусств РФ, президент ГМИИ Антонова скончалась на 99-м году жизни.
"Ирина Александровна была истинным подвижником музейного дела, блестящим искусствоведом, прекрасным человеком, душой, радеющим за отечественную культуру", говорится в телеграмме.
Вместе со всей страной она пережила тяготы непростого военного и послевоенного времени, что навсегда закалило ее характер и позволяло преодолевать любые трудности, отметила спикер.
"Более полувека Ирина Александровна руководила одним из крупнейших музеев России. Благодаря ее созидательному труду, ГМИИ стал современным просветительским центром, сокровищницей мировых, художественных шедевров", - сказала парламентарий.
Плодотворная, профессиональная и общественная деятельность Антоновой отмечена высокими званиями и наградами не только в России, но и за рубежом. Она неутомимо передавал свои энциклопедические знания и опыт молодежи, отметила Матвиенко.
"Присущая Ирине Александровне предельная отдача работе, оптимизм и жизнелюбие всегда будут примером для тех, кто посвятил себя служению отечественной культуре", - отмечается в телеграмме.