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Культура
https://ria.ru/20201201/antonova-1587125997.html
Кремль: Путин соболезнует в связи с кончиной президента ГМИИ Антоновой
Кремль: Путин соболезнует в связи с кончиной президента ГМИИ Антоновой
Президент России Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой, он ее... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:26
2020-12-01T12:33
культура
умерла ирина антонова
новости культуры
ирина антонова
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой, он ее хорошо знал и ценил ее глубочайшие знания, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в пресс-службе музея заявили РИА Новости, что заслуженный деятель искусств РСФСР, президент ГМИИ имени Пушкина Антонова скончалась на 99-м году жизни."Печальное событие, умерла Ирина Антонова. Ее Путин очень хорошо знал, он бывал неоднократно у нее в музее, ценил ее экспертные глубочайшие знания. И президент глубоко соболезнует в этой связи", - сказал Песков журналистам во вторник.Он уточнил, что в ближайшее время будет направлена телеграмма с соболезнованиями ее родным и близким.Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961 по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Она лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество наград.
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умерла ирина антонова, новости культуры, ирина антонова, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, дмитрий песков

Кремль: Путин соболезнует в связи с кончиной президента ГМИИ Антоновой

12:26 01.12.2020 (обновлено: 12:33 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЦеремония вручения государственных наград президентом РФ В. Путиным в Кремле
Церемония вручения государственных наград президентом РФ В. Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой, он ее хорошо знал и ценил ее глубочайшие знания, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в пресс-службе музея заявили РИА Новости, что заслуженный деятель искусств РСФСР, президент ГМИИ имени Пушкина Антонова скончалась на 99-м году жизни.
"Печальное событие, умерла Ирина Антонова. Ее Путин очень хорошо знал, он бывал неоднократно у нее в музее, ценил ее экспертные глубочайшие знания. И президент глубоко соболезнует в этой связи", - сказал Песков журналистам во вторник.
Он уточнил, что в ближайшее время будет направлена телеграмма с соболезнованиями ее родным и близким.
Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961 по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Она лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество наград.
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 10:32Культура
Умерла легенда Пушкинского музея Ирина Антонова
 
КультураУмерла Ирина АнтоноваНовости культурыИрина АнтоноваГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаДмитрий Песков
 
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