https://ria.ru/20201201/antonova-1587123981.html

Союз музеев России: Антонова была непреклонным борцом за Пушкинский музей

Союз музеев России: Антонова была непреклонным борцом за Пушкинский музей

Почетный президент Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина Ирина Антонова была непреклонным борцом за его развитие и славу, говорится в... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:18

2020-12-01T12:18

2020-12-01T12:18

культура

умерла ирина антонова

ирина антонова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Почетный президент Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина Ирина Антонова была непреклонным борцом за его развитие и славу, говорится в сообщении с соболезнованиями на сайте Союза музеев России.Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни, ее имя неразрывно связано с музеем, который она возглавляла на протяжении 52 лет.На сайте союза также отметили, что Антонова "была на "короткой ноге" со всеми великими XX века и в культуре, и во власти, и в России, и в Европе".

https://ria.ru/20201201/antonova-1587109922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умерла ирина антонова, ирина антонова