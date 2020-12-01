Союз музеев России: Антонова была непреклонным борцом за Пушкинский музей
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрезидент ГМИИ имени А. С. Пушкина Ирина Антонова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Почетный президент Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина Ирина Антонова была непреклонным борцом за его развитие и славу, говорится в сообщении с соболезнованиями на сайте Союза музеев России.
Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни, ее имя неразрывно связано с музеем, который она возглавляла на протяжении 52 лет.
"Сегодня Ирина Александровна Антонова ушла от нас навсегда… С ней можно было не соглашаться, ее можно было побаиваться, но она была АНТОНОВА. Легендарный директор Пушкинского музея, непреклонный борец за его, музея, развитие и славу", - сказано в тексте сообщения.
На сайте союза также отметили, что Антонова "была на "короткой ноге" со всеми великими XX века и в культуре, и во власти, и в России, и в Европе".
"Но есть и будет всегда ее любимое чадо – Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, – прекрасный и живой, хранитель и новатор, наша гордость и любовь. Только в нем, в Музее, память об Ирине Александровне Антоновой будет вечной и светлой", - говорится в сообщении.