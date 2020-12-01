https://ria.ru/20201201/antonova-1587123657.html

Путин соболезнует в связи со смертью Ирины Антоновой

Путин соболезнует в связи со смертью Ирины Антоновой

Президент России Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой, он ее... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:17

2020-12-01T12:17

2020-12-01T12:19

культура

умерла ирина антонова

музеи

ирина антонова

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

владимир путин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149501/24/1495012444_0:0:2870:1615_1400x0_80_0_0_c5cf68ad95c36502d1e6053e5907a454.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой, он ее хорошо знал и ценил ее глубочайшие знания, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в пресс-службе музея заявили РИА Новости, что заслуженный деятель искусств РСФСР, президент ГМИИ имени Пушкина Антонова скончалась на 99-м году жизни."Печальное событие, умерла Ирина Антонова. Ее Путин очень хорошо знал, он бывал неоднократно у нее в музее, ценил ее экспертные глубочайшие знания. И президент глубоко соболезнует в этой связи", - сказал Песков журналистам во вторник.Он уточнил, что в ближайшее время будет направлена телеграмма с соболезнованиями ее родным и близким.Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961 по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Она лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество наград.

https://ria.ru/20201201/antonova-1587100826.html

https://ria.ru/20201201/antonova-1587099361.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умерла ирина антонова, музеи, ирина антонова, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, владимир путин, москва