https://ria.ru/20201201/antonova-1587120826.html

Пиотровский назвал Антонову "блестящим директором"

Пиотровский назвал Антонову "блестящим директором"

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал почетного президента Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:07

2020-12-01T12:07

2020-12-01T12:07

культура

умерла ирина антонова

новости культуры

государственный эрмитаж

ирина антонова

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

михаил пиотровский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал почетного президента Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина Ирину Антонову блестящим главой музея и "примером того, что личность имеет значение".Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни, ее имя неразрывно связано с музеем, который она возглавляла на протяжении 52 лет.Он назвал Антонову "блестящим директором. "Она была примером того, что личность имеет значение", - отметил директор Эрмитажа, добавив, что работу Антоновой на посту главы ГМИИ во многом определяла репутацию музея.По оценке Пиотровского, Антонова одновременно была женственной, элегантной и интеллигентной, и совмещала это с твердостью и жесткостью руководителя, "знающего, что делает"."Она умела строить жизнь и построила достойную жизнь", - заключил он.

https://ria.ru/20201201/antonova-1587100826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умерла ирина антонова, новости культуры, государственный эрмитаж, ирина антонова, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, михаил пиотровский