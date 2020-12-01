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https://ria.ru/20201201/antonova-1587120826.html
Пиотровский назвал Антонову "блестящим директором"
Пиотровский назвал Антонову "блестящим директором"
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал почетного президента Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:07
2020-12-01T12:07
культура
умерла ирина антонова
новости культуры
государственный эрмитаж
ирина антонова
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
михаил пиотровский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал почетного президента Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина Ирину Антонову блестящим главой музея и "примером того, что личность имеет значение".Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни, ее имя неразрывно связано с музеем, который она возглавляла на протяжении 52 лет.Он назвал Антонову "блестящим директором. "Она была примером того, что личность имеет значение", - отметил директор Эрмитажа, добавив, что работу Антоновой на посту главы ГМИИ во многом определяла репутацию музея.По оценке Пиотровского, Антонова одновременно была женственной, элегантной и интеллигентной, и совмещала это с твердостью и жесткостью руководителя, "знающего, что делает"."Она умела строить жизнь и построила достойную жизнь", - заключил он.
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умерла ирина антонова, новости культуры, государственный эрмитаж, ирина антонова, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, михаил пиотровский

Пиотровский назвал Антонову "блестящим директором"

12:07 01.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДиректор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова на открытии выставки скульптуры Джованни Лоренцо Бернини "Голова медузы"
Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова на открытии выставки скульптуры Джованни Лоренцо Бернини Голова медузы - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал почетного президента Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина Ирину Антонову блестящим главой музея и "примером того, что личность имеет значение".
Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни, ее имя неразрывно связано с музеем, который она возглавляла на протяжении 52 лет.
"Сегодня грустный день – скончалась Ирина Антонова, и это для всех нас большая утрата. Я ее знал с детства, и она всегда была для меня ориентиром человека, ориентиром руководителя", - сказал Пиотровский в ходе интернет-встречи с пользователями в соцсети "ВКонтакте".
Он назвал Антонову "блестящим директором. "Она была примером того, что личность имеет значение", - отметил директор Эрмитажа, добавив, что работу Антоновой на посту главы ГМИИ во многом определяла репутацию музея.
По оценке Пиотровского, Антонова одновременно была женственной, элегантной и интеллигентной, и совмещала это с твердостью и жесткостью руководителя, "знающего, что делает".
"Она умела строить жизнь и построила достойную жизнь", - заключил он.
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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КультураУмерла Ирина АнтоноваНовости культурыГосударственный ЭрмитажИрина АнтоноваГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаМихаил Пиотровский
 
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