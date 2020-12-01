https://ria.ru/20201201/antonova-1587120826.html
Пиотровский назвал Антонову "блестящим директором"
Пиотровский назвал Антонову "блестящим директором"
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал почетного президента Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:07
2020-12-01T12:07
2020-12-01T12:07
культура
умерла ирина антонова
новости культуры
государственный эрмитаж
ирина антонова
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
михаил пиотровский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал почетного президента Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина Ирину Антонову блестящим главой музея и "примером того, что личность имеет значение".Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни, ее имя неразрывно связано с музеем, который она возглавляла на протяжении 52 лет.Он назвал Антонову "блестящим директором. "Она была примером того, что личность имеет значение", - отметил директор Эрмитажа, добавив, что работу Антоновой на посту главы ГМИИ во многом определяла репутацию музея.По оценке Пиотровского, Антонова одновременно была женственной, элегантной и интеллигентной, и совмещала это с твердостью и жесткостью руководителя, "знающего, что делает"."Она умела строить жизнь и построила достойную жизнь", - заключил он.
https://ria.ru/20201201/antonova-1587100826.html
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умерла ирина антонова, новости культуры, государственный эрмитаж, ирина антонова, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, михаил пиотровский
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал почетного президента Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина Ирину Антонову блестящим главой музея и "примером того, что личность имеет значение".
Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни, ее имя неразрывно связано с музеем, который она возглавляла на протяжении 52 лет.
"Сегодня грустный день – скончалась Ирина Антонова, и это для всех нас большая утрата. Я ее знал с детства, и она всегда была для меня ориентиром человека, ориентиром руководителя", - сказал Пиотровский в ходе интернет-встречи с пользователями в соцсети "ВКонтакте".
Он назвал Антонову "блестящим директором. "Она была примером того, что личность имеет значение", - отметил директор Эрмитажа, добавив, что работу Антоновой на посту главы ГМИИ во многом определяла репутацию музея.
По оценке Пиотровского, Антонова одновременно была женственной, элегантной и интеллигентной, и совмещала это с твердостью и жесткостью руководителя, "знающего, что делает".
"Она умела строить жизнь и построила достойную жизнь", - заключил он.