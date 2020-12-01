Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201201/antonova-1587117958.html
Любимова назвала Антонову легендой, до конца преданной музейному делу
Любимова назвала Антонову легендой, до конца преданной музейному делу
Заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова была легендой, сочетавшей высочайший профессионализм и исключительную преданность музейному делу, ее авторитет РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:56
2020-12-01T11:56
культура
умерла ирина антонова
ольга любимова
музеи
ирина антонова
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587092651_0:426:2884:2048_1400x0_80_0_0_6a09e0ee3b0091db8f23ebd4d6418e31.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова была легендой, сочетавшей высочайший профессионализм и исключительную преданность музейному делу, ее авторитет высоко ценился в мировом музейном сообществе, заявила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея."Сегодня отечественная культура понесла невосполнимую утрату – ушла из жизни Ирина Александровна Антонова, бессменный в течение многих десятилетий директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, а в последние годы – президент музея. Посвятив свою жизнь музейному делу, Ирина Александровна стала легендой, сочетавшей высочайший профессионализм, гражданскую ответственность, исключительную преданность музейному делу. Ее профессиональные и общественные заслуги были отмечены целым рядом высоких государственных наград, а ее авторитет высоко ценился и за рубежом, в мировом музейном сообществе", - говорится в сообщении.По ее словам, Антонова на посту директора ГМИИ проявила незаурядные организаторские качества, сделав такие выставочные проекты, как "Москва – Париж", "Москва – Берлин", "Россия – Италия", большие экспозиции, посвященные творчеству Пикассо, Модильяни, Тернера, Караваджо и других величайших художников."До самого последнего времени Ирина Александровна активно участвовала в музейной деятельности – готовила выставки и образовательные программы, написала более сотни работ. Выражаю соболезнования родным и близким Ирины Александровны, всему музейному сообществу. Светлая память", - заключила министр.
https://ria.ru/20201201/antonova-1587100826.html
https://ria.ru/20201201/antonova-1587099361.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587092651_122:0:2853:2048_1400x0_80_0_0_a9a769bbd29d1de8150af73336d809da.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умерла ирина антонова, ольга любимова, музеи, ирина антонова, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, москва

Любимова назвала Антонову легендой, до конца преданной музейному делу

11:56 01.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрезидент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова была легендой, сочетавшей высочайший профессионализм и исключительную преданность музейному делу, ее авторитет высоко ценился в мировом музейном сообществе, заявила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 10:32Культура
Умерла легенда Пушкинского музея Ирина Антонова
"Сегодня отечественная культура понесла невосполнимую утрату – ушла из жизни Ирина Александровна Антонова, бессменный в течение многих десятилетий директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, а в последние годы – президент музея. Посвятив свою жизнь музейному делу, Ирина Александровна стала легендой, сочетавшей высочайший профессионализм, гражданскую ответственность, исключительную преданность музейному делу. Ее профессиональные и общественные заслуги были отмечены целым рядом высоких государственных наград, а ее авторитет высоко ценился и за рубежом, в мировом музейном сообществе", - говорится в сообщении.
По ее словам, Антонова на посту директора ГМИИ проявила незаурядные организаторские качества, сделав такие выставочные проекты, как "Москва – Париж", "Москва – Берлин", "Россия – Италия", большие экспозиции, посвященные творчеству Пикассо, Модильяни, Тернера, Караваджо и других величайших художников.
"До самого последнего времени Ирина Александровна активно участвовала в музейной деятельности – готовила выставки и образовательные программы, написала более сотни работ. Выражаю соболезнования родным и близким Ирины Александровны, всему музейному сообществу. Светлая память", - заключила министр.
Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Ирина Антонова - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
Вчера, 10:24
Биография Ирины Антоновой
 
КультураУмерла Ирина АнтоноваОльга ЛюбимоваМузеиИрина АнтоноваГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
08:47Мадуро уйдет в отставку, если оппозиция победит на парламентских выборах
08:44В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
08:42МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права
08:36Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"
08:36Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19
08:35Водителю машины, ушедшей под лед в ХМАО, предъявили обвинение
08:27Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов
08:26"Вкусвилл" ответил на претензии Роскачества по сливочному маслу
08:19Роскачество обнаружило дрожжи и плесень в сливочном масле "Избенка"
07:47Во Владивостоке управляющим компаниям выписали штрафы за неубранный снег
07:43Постпред Украины в ООН озвучил свою версию Второй мировой войны
07:43На предприятии в Красноярском крае, где разлилась нефть, нашли нарушения
07:29Трамп назвал фейком новости о расследовании по президентскому помилованию
07:27Россия доставила гумпомощь в Нагорный Карабах до наступления холодов
07:09Опрос показал, сколько компаний откажутся от новогодних корпоративов
07:06Минобороны сообщило о результатах саперных работ миротворцев в Карабахе
06:50Губернатор Приморья поручил вернуть свет во все дома острова Русский
06:47"Подоночная музыка": Милонов резко раскритиковал клип Little Big
06:35В Госдуме предложили провести онлайн-встречу детей с Дедом Морозом
Лента новостейМолния