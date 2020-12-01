Любимова назвала Антонову легендой, до конца преданной музейному делу
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрезидент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова была легендой, сочетавшей высочайший профессионализм и исключительную преданность музейному делу, ее авторитет высоко ценился в мировом музейном сообществе, заявила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"Сегодня отечественная культура понесла невосполнимую утрату – ушла из жизни Ирина Александровна Антонова, бессменный в течение многих десятилетий директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, а в последние годы – президент музея. Посвятив свою жизнь музейному делу, Ирина Александровна стала легендой, сочетавшей высочайший профессионализм, гражданскую ответственность, исключительную преданность музейному делу. Ее профессиональные и общественные заслуги были отмечены целым рядом высоких государственных наград, а ее авторитет высоко ценился и за рубежом, в мировом музейном сообществе", - говорится в сообщении.
По ее словам, Антонова на посту директора ГМИИ проявила незаурядные организаторские качества, сделав такие выставочные проекты, как "Москва – Париж", "Москва – Берлин", "Россия – Италия", большие экспозиции, посвященные творчеству Пикассо, Модильяни, Тернера, Караваджо и других величайших художников.
"До самого последнего времени Ирина Александровна активно участвовала в музейной деятельности – готовила выставки и образовательные программы, написала более сотни работ. Выражаю соболезнования родным и близким Ирины Александровны, всему музейному сообществу. Светлая память", - заключила министр.
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