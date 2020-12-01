https://ria.ru/20201201/antonova-1587117958.html

Любимова назвала Антонову легендой, до конца преданной музейному делу

Любимова назвала Антонову легендой, до конца преданной музейному делу

Заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова была легендой, сочетавшей высочайший профессионализм и исключительную преданность музейному делу, ее авторитет РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:56

2020-12-01T11:56

2020-12-01T11:56

культура

умерла ирина антонова

ольга любимова

музеи

ирина антонова

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

москва

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова была легендой, сочетавшей высочайший профессионализм и исключительную преданность музейному делу, ее авторитет высоко ценился в мировом музейном сообществе, заявила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея."Сегодня отечественная культура понесла невосполнимую утрату – ушла из жизни Ирина Александровна Антонова, бессменный в течение многих десятилетий директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, а в последние годы – президент музея. Посвятив свою жизнь музейному делу, Ирина Александровна стала легендой, сочетавшей высочайший профессионализм, гражданскую ответственность, исключительную преданность музейному делу. Ее профессиональные и общественные заслуги были отмечены целым рядом высоких государственных наград, а ее авторитет высоко ценился и за рубежом, в мировом музейном сообществе", - говорится в сообщении.По ее словам, Антонова на посту директора ГМИИ проявила незаурядные организаторские качества, сделав такие выставочные проекты, как "Москва – Париж", "Москва – Берлин", "Россия – Италия", большие экспозиции, посвященные творчеству Пикассо, Модильяни, Тернера, Караваджо и других величайших художников."До самого последнего времени Ирина Александровна активно участвовала в музейной деятельности – готовила выставки и образовательные программы, написала более сотни работ. Выражаю соболезнования родным и близким Ирины Александровны, всему музейному сообществу. Светлая память", - заключила министр.

https://ria.ru/20201201/antonova-1587100826.html

https://ria.ru/20201201/antonova-1587099361.html

москва

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умерла ирина антонова, ольга любимова, музеи, ирина антонова, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, москва