Умерла легенда Пушкинского музея Ирина Антонова
10:32 01.12.2020 (обновлено: 11:55 01.12.2020)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Почетный президент Государственного музея изобразительного искусства (ГМИИ) имени Пушкина Ирина Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни, ее имя неразрывно связано с музеем, который она возглавляла на протяжении 52 лет.
Вчера, 10:24Биография Ирины Антоновой
В 1940 году Антонова поступила в Институт философии, литературы и искусства (ИФЛИ). С началом Великой Отечественной войны она окончила курсы медсестер и с весны 1942 года работала в госпитале на Красной Пресне в звании младшего сержанта медицинской службы.
Во время войны ИФЛИ объединили с МГУ, в 1945 году Антонова окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ и была приглашена на работу в Музей имени Пушкина, параллельно учась в аспирантуре при музее. Областью ее научных исследований было искусство Италии эпохи Возрождения.
Золотые годы ГМИИ
В 1961 году директор музея им. Пушкина Александр Замошкин перед уходом на пенсию предложил старшему научному сотруднику Ирине Антоновой возглавить музей. По словам самой Антоновой, вся ее жизнь оказалась связана с музеем и она об этом не жалеет - после стольких лет работы в учреждении, где собрана вся мировая культура, "появляется специальное внутреннее измерение: человек соотносит себя со всем миром".
При Антоновой начался расцвет ГМИИ. В музее была проведена выставка советского живописца Александра Тышлера, состоялась выставка Анри Матисса.
© РИА Новости / Юрий ИвановФранцузский художник Марк Шагал (справа) беседует со скульптором Иосифом Чайковым (слева). В центре директор Пушкинского музея Ирина Антонова. 1973 год
Французский художник Марк Шагал (справа) беседует со скульптором Иосифом Чайковым (слева). В центре директор Пушкинского музея Ирина Антонова. 1973 год
По инициативе директора ежегодно стали проводится Випперовские чтения - конференции памяти бывшего научного руководителя музея Бориса Виппера, которого Антонова считала своим учителем.
Антонова воплотила в жизнь идею о расширении музея - появились Музей импрессионистов, Музей частных коллекций, Детский центр. Более тридцати лет в ГМИИ проходят знаменитые "Декабрьские вечера", задуманные еще вместе со Святославом Рихтером.
1 июля 2013, 13:55Легенда Пушкинского музея: 5 знаменитых выставок Ирины АнтоновойДиректор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова, которая возглавляла музей 52 года, покидает свой пост, но останется в ГМИИ в должности его президента. Проект Weekend вспоминает самые громкие выставочные проекты Ирины Антоновой.
"Мона Лиза" И "буржуазное искусство"
В 1974 году под руководством Антоновой была проведена реорганизация экспозиции музея: ГМИИ им. Пушкина стал первым советским музеем, который "начал сопоставлять отечественное искусство с зарубежным".
В этом же году у Антоновой возник конфликт с руководством министерства культуры из-за ее решения освободить залы второго этажа ГМИИ ради коллекций западной живописи из собраний меценатов Сергея Щукина и Ивана Морозова. Творчество таких мастеров, как Ренуар, Сезанн, Гоген, считалось властями "буржуазным и вредным". По словам Антоновой, в те годы "в подвалах лежали первоклассные вещи - почти весь Музей западного искусства".
© РИА Новости / Владимир РодионовОткрытие выставка "Сокровища гробницы Тутанхамона" в Музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина в Москве. 1973 год
Открытие выставка "Сокровища гробницы Тутанхамона" в Музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина в Москве. 1973 год
Высокая репутация Антоновой в музейном сообществе позволила музею представлять у себя уникальные шедевры мировой живописи из крупнейших художественных собраний, которые чрезвычайно редко "выезжают" за рубеж. Это и "Антея" Пармиджанино (Музей Каподимонте, Неаполь), "Святое семейство" Мантеньи (Государственные собрания Дрездена), "Портрет неизвестного с серыми глазами" Тициана (Галерея Палатина, Флоренция), и "Мона Лиза" Леонардо да Винчи (Лувр).
Появление в Москве шедевра да Винчи вызвало небывалый ажиотаж - ценители искусства дежурили на подступах к ГМИИ, чтобы ровно на 15 секунд задержать взгляд на одном из самых знаменитых портретов в истории человечества. Чтобы привезти "Мону Лизу" в СССР, потребовалось изготовить специальный пуленепробиваемый ящик и найти гигантскую многомиллионную страховую сумму.
Антонова организовала в музее крупнейшие международные выставки - "Москва - Париж", "Москва - Берлин", "Россия - Италия", "Модильяни", "Тернер", "Пикассо" и другие. Настоящим событием для советских людей стала выставка авангардных работ "Москва - Париж" в 1981 году, на которой были представлены картины опальных Малевича и Кандинского.
"Музейный городок"
Ирина Антонова выступила инициатором и возглавила рабочую группу по подготовке концепции развития музея, создания "музейного городка", о котором мечтал основатель музея Иван Цветаев. По предложению Ирины Александровны к участию в работе по реконструкции музея был привлечен один из крупнейших мировых архитекторов сэр Норман Фостер (Великобритания).
Под руководством Антоновой была разработана программа мероприятий к 100-летию ГМИИ им. А.С. Пушкина в 2012 году, получившая поддержку и финансирование правительства РФ.
В апреле 2013 года Ирина Антонова, отметившая месяцем ранее свое 91-летие, была назначена главным куратором государственных музеев России, а в июле она покинула пост директора, став почетным президентом ГМИИ.
Ордена и награды
За свои заслуги академик Российской академии художеств, почетный член Международного совета музеев при ЮНЕСКО Ирина Антонова отмечена множеством отечественных и зарубежных наград, в том числе орденами Трудового Красного знамени, Октябрьской революции, Дружбы народов, "За заслуги перед Отечеством" III, II и I степеней, Государственной премией РФ. Также она награждена орденом Почетного легиона Французской республики (командор), орденом Командора литературы и искусства Франции и итальянским орденом "За заслуги перед Итальянской Республикой" (командор).
1 июля 2013, 15:23КультураИрина Антонова в интерьерах ее родного Пушкинского музеяДиректор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова, которая возглавляла музей 52 года, покидает свой пост. Однако она останется в ГМИИ в должности его президента. Новым директором Пушкинского музея стала российский куратор и галерист Марина Лошак.