https://ria.ru/20201201/antonova-1587100826.html

Умерла легенда Пушкинского музея Ирина Антонова

Умерла легенда Пушкинского музея Ирина Антонова

Почетный президент Государственного музея изобразительного искусства (ГМИИ) имени Пушкина Ирина Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни, ее имя... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T10:32

2020-12-01T10:32

2020-12-01T11:55

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

культура

умерла ирина антонова

возрождение

вечеллио тициан

российская академия художеств

ирина антонова

анри матисс

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Почетный президент Государственного музея изобразительного искусства (ГМИИ) имени Пушкина Ирина Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни, ее имя неразрывно связано с музеем, который она возглавляла на протяжении 52 лет.Антонова, сделавшая легендой Пушкинский музей, родилась 20 марта 1922 года в Москве. В детстве она четыре года прожила с родителями в Германии. После прихода к власти в этой стране нацистов, в 1933 году, ее семья вернулась в СССР.В 1940 году Антонова поступила в Институт философии, литературы и искусства (ИФЛИ). С началом Великой Отечественной войны она окончила курсы медсестер и с весны 1942 года работала в госпитале на Красной Пресне в звании младшего сержанта медицинской службы.Во время войны ИФЛИ объединили с МГУ, в 1945 году Антонова окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ и была приглашена на работу в Музей имени Пушкина, параллельно учась в аспирантуре при музее. Областью ее научных исследований было искусство Италии эпохи Возрождения.Золотые годы ГМИИВ 1961 году директор музея им. Пушкина Александр Замошкин перед уходом на пенсию предложил старшему научному сотруднику Ирине Антоновой возглавить музей. По словам самой Антоновой, вся ее жизнь оказалась связана с музеем и она об этом не жалеет - после стольких лет работы в учреждении, где собрана вся мировая культура, "появляется специальное внутреннее измерение: человек соотносит себя со всем миром".При Антоновой начался расцвет ГМИИ. В музее была проведена выставка советского живописца Александра Тышлера, состоялась выставка Анри Матисса. По инициативе директора ежегодно стали проводится Випперовские чтения - конференции памяти бывшего научного руководителя музея Бориса Виппера, которого Антонова считала своим учителем.Антонова воплотила в жизнь идею о расширении музея - появились Музей импрессионистов, Музей частных коллекций, Детский центр. Более тридцати лет в ГМИИ проходят знаменитые "Декабрьские вечера", задуманные еще вместе со Святославом Рихтером."Мона Лиза" И "буржуазное искусство"В 1974 году под руководством Антоновой была проведена реорганизация экспозиции музея: ГМИИ им. Пушкина стал первым советским музеем, который "начал сопоставлять отечественное искусство с зарубежным".В этом же году у Антоновой возник конфликт с руководством министерства культуры из-за ее решения освободить залы второго этажа ГМИИ ради коллекций западной живописи из собраний меценатов Сергея Щукина и Ивана Морозова. Творчество таких мастеров, как Ренуар, Сезанн, Гоген, считалось властями "буржуазным и вредным". По словам Антоновой, в те годы "в подвалах лежали первоклассные вещи - почти весь Музей западного искусства".Высокая репутация Антоновой в музейном сообществе позволила музею представлять у себя уникальные шедевры мировой живописи из крупнейших художественных собраний, которые чрезвычайно редко "выезжают" за рубеж. Это и "Антея" Пармиджанино (Музей Каподимонте, Неаполь), "Святое семейство" Мантеньи (Государственные собрания Дрездена), "Портрет неизвестного с серыми глазами" Тициана (Галерея Палатина, Флоренция), и "Мона Лиза" Леонардо да Винчи (Лувр).Появление в Москве шедевра да Винчи вызвало небывалый ажиотаж - ценители искусства дежурили на подступах к ГМИИ, чтобы ровно на 15 секунд задержать взгляд на одном из самых знаменитых портретов в истории человечества. Чтобы привезти "Мону Лизу" в СССР, потребовалось изготовить специальный пуленепробиваемый ящик и найти гигантскую многомиллионную страховую сумму.Антонова организовала в музее крупнейшие международные выставки - "Москва - Париж", "Москва - Берлин", "Россия - Италия", "Модильяни", "Тернер", "Пикассо" и другие. Настоящим событием для советских людей стала выставка авангардных работ "Москва - Париж" в 1981 году, на которой были представлены картины опальных Малевича и Кандинского."Музейный городок"Ирина Антонова выступила инициатором и возглавила рабочую группу по подготовке концепции развития музея, создания "музейного городка", о котором мечтал основатель музея Иван Цветаев. По предложению Ирины Александровны к участию в работе по реконструкции музея был привлечен один из крупнейших мировых архитекторов сэр Норман Фостер (Великобритания).Под руководством Антоновой была разработана программа мероприятий к 100-летию ГМИИ им. А.С. Пушкина в 2012 году, получившая поддержку и финансирование правительства РФ.В апреле 2013 года Ирина Антонова, отметившая месяцем ранее свое 91-летие, была назначена главным куратором государственных музеев России, а в июле она покинула пост директора, став почетным президентом ГМИИ.Ордена и наградыЗа свои заслуги академик Российской академии художеств, почетный член Международного совета музеев при ЮНЕСКО Ирина Антонова отмечена множеством отечественных и зарубежных наград, в том числе орденами Трудового Красного знамени, Октябрьской революции, Дружбы народов, "За заслуги перед Отечеством" III, II и I степеней, Государственной премией РФ. Также она награждена орденом Почетного легиона Французской республики (командор), орденом Командора литературы и искусства Франции и итальянским орденом "За заслуги перед Итальянской Республикой" (командор).

https://ria.ru/20201201/antonova-1587099361.html

https://ria.ru/20130701/830233286.html

https://ria.ru/20200410/1569866474.html

https://ria.ru/20130701/946835480.html

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