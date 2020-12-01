https://ria.ru/20201201/antonova-1587099361.html

Биография Ирины Антоновой

Биография Ирины Антоновой

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Александровна Антонова родилась 20 марта 1922 года в Москве. Ее отец был... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T10:24

2020-12-01T10:24

2020-12-01T10:54

умерла ирина антонова

ирина антонова

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

москва

справки

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Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Александровна Антонова родилась 20 марта 1922 года в Москве. Ее отец был активным участником Октябрьской революции, членом партии с дореволюционным стажем, прошел путь от электрика на корабле до директора Института экспериментального стекла; мать окончила Харьковскую консерваторию по классу фортепиано.В 1929-1933 годах Ирина проживала с родителями в Германии, куда был направлен на работу ее отец.В 1940 году поступила в Институт философии, литературы и искусства (ИФЛИ), который во время ее учебы был объединен с Московским государственным университетом. В 1945 году окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ.С 1945 года Ирина Антонова работала в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина, занимала должности научного и старшего научного сотрудника.В 1961-2013 годах была директором ГМИИ имени А.С. Пушкина.По ее инициативе в 1967 года в ГМИИ начала проводиться научная конференция "Випперовские чтения", с 1981 года — "Декабрьские вечера" (с 1998 года – "Декабрьские вечера Святослава Рихтера").Антонова выступила инициатором и возглавляла рабочую группу по подготовке концепции развития Музея, создания "музейского городка", о котором мечтал основатель музея Иван Цветаев.При поддержке и непосредственном участии Ирины Антоновой в 1994 году в ГМИИ был открыт Отдел личных коллекций.Благодаря ее инициативе, в частности, в 2000-х годах был осуществлен ряд масштабных выставочных проектов, завоевавших большой зрительский интерес, – "Встреча с Модильяни" (2007), "Тернер. 1775-1851" (2008), "Футуризм. Радикальная революция" (2008), "Пикассо в Москве" (2010), "Сальвадор Дали" (2011), "Кандинский и "Синий всадник" (2011), "Караваджо" (2011), "Воображаемый музей. К 100-летию ГМИИ" (2012), "1000 лет золота инков" (2013) и многие другие.Высокая репутация Антоновой в музейном сообществе позволила представить в ГМИИ шедевры мировой живописи из крупнейших художественных собраний, которые редко выдавались за рубеж, такие, как "Антея" Пармиджанино (Музей Каподимонте, Неаполь, 2007), "Святое семейство" Мантеньи (Государственные собрания Дрездена, 2009), "Портрет неизвестного с серыми глазами" Тициана (Галерея Палатина, Флоренция, 2008), "Дама с единорогом" Рафаэля (Галерея Боргезе, Рим, 2011), картины Караваджо из собраний Италии и Ватикана (2011), произведения прерафаэлитов из музеев и частных коллекций Великобритании и США (2013), шедевры Тициана из музейных собраний восьми городов Италии (2013).При деятельном участии Антоновой создан Попечительский совет музея.В апреле 2013 года Ирина Антонова была назначена главным куратором российских музеев.В мае 2013 года возглавила комиссию по закупкам произведений искусства при Минкультуры РФ.В июле 2013 года Ирина Антонова была назначена президентом Музея изобразительных искусств имени Пушкина.Ирина Антонова – автор более 100 публикаций (каталогов, статей, альбомов, телевизионных передач, сценариев научно-популярных фильмов).На протяжении ряда лет она вела преподавательскую работу на искусствоведческом отделении в МГУ, в Институте кинематографии, в аудитории ГМИИ имени А.С. Пушкина, в Институте восточных языков в Париже.Она была почетным членом Международного совета музеев.Являлась академиком Российской академии образования, Российской академии художеств, почетным доктором Государственного гуманитарного университета.1 декабря 2020 года Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни.Ирина Антонова была удостоена различных званий и наград. Она была заслуженным деятелем искусств РФ, лауреатом Государственной премии РФ 1995 года, лауреатом Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2017 года.Ее деятельность была отмечена орденами Трудового Красного знамени, Октябрьской революции, Дружбы народов. Антонова была полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" (IV, III, II и I степени).В 2017 году Антонова была отмечена знаком отличия "За благодеяние".Она была кавалером ордена Почетного легиона Французской республики, командором ордена Искусств и литературы Франции и итальянского ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой".За вклад, внесенный в развитие культурного сотрудничества между Японией и Россией, Антоновой был присужден "Орден Восходящего солнца, Золотая и Серебряная звезда".Ирина Антонова была замужем за искусствоведом, доктором наук Евсеем Ротенбергом (1920-2011). У нее остался сын Борис 1954 года рождения.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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