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Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова
Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова
Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T09:30
2020-12-01T09:30
2020-12-01T11:15
ирина антонова
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Подробности и официальный комментарий будут позже.Антонова родилась в Москве, окончила МГУ имени Ломоносова. Во время Великой Отечественной войны была медсестрой.В 1945 году начала работать в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, занималась искусством Италии эпохи Возрождения.В 1961-м Антонова возглавила музей и занимала эту должность до 2013-го, когда стала его президентом. Организовала крупнейшие международные выставки: "Москва — Париж", "Москва — Берлин", "Россия — Италия", "Тернер", "Модильяни", "Пикассо" и многие другие. Вместе с музыкантом Святославом Рихтером основала фестиваль музыки и живописи "Декабрьские вечера".Антонова — лауреат Государственной премии, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество других наград.
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ирина антонова, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина