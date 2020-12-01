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Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова
Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова
Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T09:30
2020-12-01T11:15
ирина антонова
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Подробности и официальный комментарий будут позже.Антонова родилась в Москве, окончила МГУ имени Ломоносова. Во время Великой Отечественной войны была медсестрой.В 1945 году начала работать в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, занималась искусством Италии эпохи Возрождения.В 1961-м Антонова возглавила музей и занимала эту должность до 2013-го, когда стала его президентом. Организовала крупнейшие международные выставки: "Москва — Париж", "Москва — Берлин", "Россия — Италия", "Тернер", "Модильяни", "Пикассо" и многие другие. Вместе с музыкантом Святославом Рихтером основала фестиваль музыки и живописи "Декабрьские вечера".Антонова — лауреат Государственной премии, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество других наград.
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РИА Новости
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ирина антонова, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова

09:30 01.12.2020 (обновлено: 11:15 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаИрина Антонова
Ирина Антонова - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Подробности и официальный комментарий будут позже.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИрина Антонова
Ирина Антонова - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Ирина Антонова
Антонова родилась в Москве, окончила МГУ имени Ломоносова. Во время Великой Отечественной войны была медсестрой.
В 1945 году начала работать в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, занималась искусством Италии эпохи Возрождения.
В 1961-м Антонова возглавила музей и занимала эту должность до 2013-го, когда стала его президентом. Организовала крупнейшие международные выставки: "Москва — Париж", "Москва — Берлин", "Россия — Италия", "Тернер", "Модильяни", "Пикассо" и многие другие. Вместе с музыкантом Святославом Рихтером основала фестиваль музыки и живописи "Декабрьские вечера".
Антонова — лауреат Государственной премии, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество других наград.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Ирина Антонова на выставке одной картины — шедевра Тициана "Портрет неизвестного с серыми глазами".

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова
1 из 3

Ирина Антонова на выставке одной картины — шедевра Тициана "Портрет неизвестного с серыми глазами".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Ирина Антонова на пресс-конференции.

П/к директора ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирины Антоновой
2 из 3

Ирина Антонова на пресс-конференции.

© РИА Новости / Александр Натрускин
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин и президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам.

Церемония вручения государственных наград президентом РФ В. Путиным в Кремле
3 из 3

Владимир Путин и президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
1 из 3

Ирина Антонова на выставке одной картины — шедевра Тициана "Портрет неизвестного с серыми глазами".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
2 из 3

Ирина Антонова на пресс-конференции.

© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
3 из 3

Владимир Путин и президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
 
Ирина АнтоноваГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
 
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