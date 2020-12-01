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Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова
Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова
Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T09:23
2020-12-01T09:23
2020-12-01T10:40
умерла ирина антонова
культура
ирина антонова
рсфср
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни, заявили РИА Новости в пресс-службе музея.Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961 по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Она лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество наград.
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умерла ирина антонова, ирина антонова, рсфср, общество