https://ria.ru/20201201/antonova-1587090027.html

Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова

Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова

Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни,... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T09:23

2020-12-01T09:23

2020-12-01T10:40

умерла ирина антонова

культура

ирина антонова

рсфср

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни, заявили РИА Новости в пресс-службе музея.Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961 по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Она лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество наград.

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умерла ирина антонова, ирина антонова, рсфср, общество