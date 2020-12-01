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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201201/antitela-1587081084.html
Эксперт назвала условие передачи антител к COVID-19 от матери к ребенку
Эксперт назвала условие передачи антител к COVID-19 от матери к ребенку
Антитела к коронавирусу могут передаваться от матери к ребёнку при грудном вскармливании, но они быстро разрушаются, поэтому ребёнок защищён только пока... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T06:23
2020-12-01T06:23
распространение нового коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
центральный нии эпидемиологии роспотребнадзора
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Антитела к коронавирусу могут передаваться от матери к ребёнку при грудном вскармливании, но они быстро разрушаются, поэтому ребёнок защищён только пока получает грудное молоко, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она отметила, что случаи регистрации антител к коронавирусу у здоровых младенцев, рожденных от матерей, перенесших COVID-19, известны. Обычно наблюдаемое быстрое снижение титров антител к SARS-CoV2 у таких новорожденных свидетельствует именно о том, что это материнские антитела, пояснила Пшеничная.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, центральный нии эпидемиологии роспотребнадзора, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Эксперт назвала условие передачи антител к COVID-19 от матери к ребенку

06:23 01.12.2020
 
© Depositphotos / osons163Новорожденные дети
Новорожденные дети - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Depositphotos / osons163
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Антитела к коронавирусу могут передаваться от матери к ребёнку при грудном вскармливании, но они быстро разрушаются, поэтому ребёнок защищён только пока получает грудное молоко, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Антитела к SARS-CoV2 IgG и IgA могут выявляться в грудном молоке матери, перенесшей COVID-19. Антитела от матери c грудным молоком также могут передаваться младенцам, но они быстро разрушаются. Поэтому ребенок теоретически может иметь какую-то защиту от COVID-19, пока получает грудное молоко", - сказала Пшеничная.

Она отметила, что случаи регистрации антител к коронавирусу у здоровых младенцев, рожденных от матерей, перенесших COVID-19, известны. Обычно наблюдаемое быстрое снижение титров антител к SARS-CoV2 у таких новорожденных свидетельствует именно о том, что это материнские антитела, пояснила Пшеничная.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНаталья ПшеничнаяКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Центральный НИИ эпидемиологии РоспотребнадзораЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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