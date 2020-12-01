https://ria.ru/20201201/antitela-1587081084.html

Эксперт назвала условие передачи антител к COVID-19 от матери к ребенку

Эксперт назвала условие передачи антител к COVID-19 от матери к ребенку

Антитела к коронавирусу могут передаваться от матери к ребёнку при грудном вскармливании, но они быстро разрушаются, поэтому ребёнок защищён только пока... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T06:23

2020-12-01T06:23

2020-12-01T06:23

распространение нового коронавируса

наталья пшеничная

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

центральный нии эпидемиологии роспотребнадзора

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Антитела к коронавирусу могут передаваться от матери к ребёнку при грудном вскармливании, но они быстро разрушаются, поэтому ребёнок защищён только пока получает грудное молоко, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она отметила, что случаи регистрации антител к коронавирусу у здоровых младенцев, рожденных от матерей, перенесших COVID-19, известны. Обычно наблюдаемое быстрое снижение титров антител к SARS-CoV2 у таких новорожденных свидетельствует именно о том, что это материнские антитела, пояснила Пшеничная.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/privivka-1586947807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, центральный нии эпидемиологии роспотребнадзора, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)