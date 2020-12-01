https://ria.ru/20201201/afganistan-1587228129.html

В Афганистане два ребенка погибли при авиаударе

В Афганистане два ребенка погибли при авиаударе

Два ребенка погибли, еще двое получили ранения в результате авиаудара в провинции Газни на востоке Афганистана, сообщил РИА Новости член совета провинции. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T19:17

2020-12-01T19:17

2020-12-01T19:17

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КАБУЛ, 1 дек - РИА Новости. Два ребенка погибли, еще двое получили ранения в результате авиаудара в провинции Газни на востоке Афганистана, сообщил РИА Новости член совета провинции.Как сказал чиновник, инцидент произошел в районе Ходжа Омари. Отмечается, что пока неизвестно, был ли удар нанесен международными силами или правительственными войсками Афганистана.Представитель радикального движения "Талибан" Забихулла Муджахид подтвердил произошедшее, обвинив "наемного врага" в обстреле мирных жителей и разрушении школы, мечети и двух магазинов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. Мирные переговоры между афганским правительством и "Талибаном" стартовали в столице Катара Дохе 12 сентября.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201124/lavrov-1586078676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, доха, талибан, сша, в мире