В Афганистане два ребенка погибли при авиаударе
© AP Photo / Mohammad Anwar DanishyarАфганские военные в городе Газни. 13 августа 2018
© AP Photo / Mohammad Anwar Danishyar
КАБУЛ, 1 дек - РИА Новости. Два ребенка погибли, еще двое получили ранения в результате авиаудара в провинции Газни на востоке Афганистана, сообщил РИА Новости член совета провинции.
Как сказал чиновник, инцидент произошел в районе Ходжа Омари. Отмечается, что пока неизвестно, был ли удар нанесен международными силами или правительственными войсками Афганистана.
Представитель радикального движения "Талибан" Забихулла Муджахид подтвердил произошедшее, обвинив "наемного врага" в обстреле мирных жителей и разрушении школы, мечети и двух магазинов.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. Мирные переговоры между афганским правительством и "Талибаном" стартовали в столице Катара Дохе 12 сентября.
* Террористическая организация, запрещенная в России