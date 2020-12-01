Названы скрытые настройки против мошенников в смартфоне
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Особого смысла в создании скрытых настроек для дополнительной защиты от мошенников в смартфонах нет – эти устройства и так по умолчанию относятся ко всем сторонним приложениям настороженно. Однако есть ряд настроек, которыми стоит воспользоваться, рассказала агентству "Прайм" эксперт Лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Рудая.
"Смартфоны с момента активации предлагают владельцам пользоваться отпечатком пальца и при установке новых приложений спрашивают, разрешать ли приложению доступ к камере, контактам и так далее", — объясняет эксперт.
Среди доступных настроек, которые в состоянии воспрепятствовать хакерам завладеть информацией из вашего телефона, заслуживает отдельного упоминания пин-код на SIM-карту телефона. Эксперт советует устанавливать его для защиты данных при потере устройства.
"С особым вниманием стоит подходить к тому, какие пароли вы сохраняете на мобильном устройстве с помощью браузера. Безусловно, это удобно, но все же не рекомендуется сохранять в браузере данные учетной записи от личного кабинета мобильного банка" — говорит Рудая
Стоит также отказаться от хранения в галерее фото данных ваших документов и платежных карт — они доступны любым приложениям, как защищенным, так и не очень, заключила она.
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