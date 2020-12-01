https://ria.ru/20201201/aferisty-1587072722.html

Названы скрытые настройки против мошенников в смартфоне

Названы скрытые настройки против мошенников в смартфоне

Особого смысла в создании скрытых настроек для дополнительной защиты от мошенников в смартфонах нет – эти устройства и так по умолчанию относятся ко всем... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T03:13

2020-12-01T03:13

2020-12-01T03:13

екатерина рудая

россия

инфосистемы джет

мошенничество

смартфоны

технологии

общество

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Найдены скрытые настройки против мошенников в смартфоне

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Особого смысла в создании скрытых настроек для дополнительной защиты от мошенников в смартфонах нет – эти устройства и так по умолчанию относятся ко всем сторонним приложениям настороженно. Однако есть ряд настроек, которыми стоит воспользоваться, рассказала агентству "Прайм" эксперт Лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Рудая.Среди доступных настроек, которые в состоянии воспрепятствовать хакерам завладеть информацией из вашего телефона, заслуживает отдельного упоминания пин-код на SIM-карту телефона. Эксперт советует устанавливать его для защиты данных при потере устройства.Стоит также отказаться от хранения в галерее фото данных ваших документов и платежных карт — они доступны любым приложениям, как защищенным, так и не очень, заключила она.

https://ria.ru/20201127/moshennichestvo-1586705087.html

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екатерина рудая, россия, инфосистемы джет, мошенничество, смартфоны, технологии, общество