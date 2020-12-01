https://ria.ru/20201201/aeroflot-1587162689.html
Суд отказал в иске к "Аэрофлоту" за отмену рейса в пандемию
Суд отказал в иске к "Аэрофлоту" за отмену рейса в пандемию
Пресненский суд Москвы отказал в иске пассажиру "Аэрофлота", который усмотрел в отмене рейса из-за пандемии попытку авиакомпании нажиться на нем, сообщила РИА... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:45
2020-12-01T14:45
2020-12-01T14:45
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отказал в иске пассажиру "Аэрофлота", который усмотрел в отмене рейса из-за пандемии попытку авиакомпании нажиться на нем, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Истец Константин Давыденко просил взыскать с "Аэрофлота" в качестве неосновательного обогащения 30 тысяч рублей, которые он заплатил за авиабилеты, и штраф по закону "О защите прав потребителей". Первая инстанция в удовлетворении иска ему отказала."Неосновательного обогащения не установлено. Решение первой инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований оставлено без изменения", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что билеты были приобретены на рейс, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Сочи.Ранее "Аэрофлот" ввел сертификаты для компенсации отмены перелетов из-за пандемии коронавируса вне зависимости от условий тарифа, номинал ваучера соответствует стоимости авиабилета, использовать его можно в течение трех лет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, аэрофлот, сочи, санкт-петербург, общество