https://ria.ru/20201201/aeroflot-1587162689.html

Суд отказал в иске к "Аэрофлоту" за отмену рейса в пандемию

Суд отказал в иске к "Аэрофлоту" за отмену рейса в пандемию

Пресненский суд Москвы отказал в иске пассажиру "Аэрофлота", который усмотрел в отмене рейса из-за пандемии попытку авиакомпании нажиться на нем, сообщила РИА... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:45

2020-12-01T14:45

2020-12-01T14:45

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коронавирус covid-19

аэрофлот

сочи

санкт-петербург

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отказал в иске пассажиру "Аэрофлота", который усмотрел в отмене рейса из-за пандемии попытку авиакомпании нажиться на нем, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Истец Константин Давыденко просил взыскать с "Аэрофлота" в качестве неосновательного обогащения 30 тысяч рублей, которые он заплатил за авиабилеты, и штраф по закону "О защите прав потребителей". Первая инстанция в удовлетворении иска ему отказала."Неосновательного обогащения не установлено. Решение первой инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований оставлено без изменения", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что билеты были приобретены на рейс, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Сочи.Ранее "Аэрофлот" ввел сертификаты для компенсации отмены перелетов из-за пандемии коронавируса вне зависимости от условий тарифа, номинал ваучера соответствует стоимости авиабилета, использовать его можно в течение трех лет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, аэрофлот, сочи, санкт-петербург, общество