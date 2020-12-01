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Гитарист AC/DC объяснил название нового альбома группы
Гитарист AC/DC объяснил название нового альбома группы
Ангус Янг, гитарист и автор песен AC/DC в беседе с ведущими австралийской радиостанции Triple M объяснил, как у музыкантов возникла идея назвать их новый альбом РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T05:13
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новости культуры
культура
ac/dc
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Ангус Янг, гитарист и автор песен AC/DC в беседе с ведущими австралийской радиостанции Triple M объяснил, как у музыкантов возникла идея назвать их новый альбом Power Up ("Включите питание"), сообщает NME. Ранее Янг также ответил на упреки, которые часто поступают в адрес группы. Некоторые слушатели обвиняют музыкантов в том, что на протяжении многих лет они играют в одном и том же музыкальном стиле — хард-роке. Из-за этого, по мнению поклонников, их композиции звучат одинаково."Конечно, они и будут звучать похоже. Это же одна группа. Когда мы только начинали, то не стали изобретать колесо. Мы сразу начали работать над тем, что получается у нас лучше всего — делать рок-н-ролл", — прокомментировал Ангус Янг. Альбом Power Up вышел 13 ноября. Это первый релиз группы после смерти одного из основателей AС/DC Малькольма Янга, которого не стало в 2017 году. В NME уточняют, что сборник стал "самым продаваемым альбомом 2020 года".
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РИА Новости
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новости культуры, ac/dc

Гитарист AC/DC объяснил название нового альбома группы

05:13 01.12.2020 (обновлено: 05:54 01.12.2020)
 
© AP Photo / Amy HarrisУчастник группы AC/DC Ангус Янг
Участник группы AC/DC Ангус Янг - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© AP Photo / Amy Harris
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Ангус Янг, гитарист и автор песен AC/DC в беседе с ведущими австралийской радиостанции Triple M объяснил, как у музыкантов возникла идея назвать их новый альбом Power Up ("Включите питание"), сообщает NME.

"Слово power (в переводе с английского "сила", "мощность") связано с названием AC/DC (от англ. alternating current/direct current — "переменный ток" и "постоянный ток", — Прим. ред.). Мы всегда сравнивали себя с властью и электричеством, — прокомментировал Янг. — Но мне просто захотелось чего-то другого. И мы задали вопрос: "Хорошо, а как еще можно назвать AC/DC?", и тут же возникла ассоциация: "Они мощные". Тогда я подумал о чем-то позитивном: "Включите питание". Все-таки когда мы выходим на сцену, первое, что делаем, подключаем гитары".

Ранее Янг также ответил на упреки, которые часто поступают в адрес группы. Некоторые слушатели обвиняют музыкантов в том, что на протяжении многих лет они играют в одном и том же музыкальном стиле — хард-роке. Из-за этого, по мнению поклонников, их композиции звучат одинаково.
"Конечно, они и будут звучать похоже. Это же одна группа. Когда мы только начинали, то не стали изобретать колесо. Мы сразу начали работать над тем, что получается у нас лучше всего — делать рок-н-ролл", — прокомментировал Ангус Янг.
Альбом Power Up вышел 13 ноября. Это первый релиз группы после смерти одного из основателей AС/DC Малькольма Янга, которого не стало в 2017 году. В NME уточняют, что сборник стал "самым продаваемым альбомом 2020 года".
Янг Ангус из AC / DC на Coachella Music and Arts Festival. Калифорния, 17 апреля 2015 - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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