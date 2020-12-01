https://ria.ru/20201201/acdc-1587025168.html

Гитарист AC/DC объяснил название нового альбома группы

Гитарист AC/DC объяснил название нового альбома группы

Ангус Янг, гитарист и автор песен AC/DC в беседе с ведущими австралийской радиостанции Triple M объяснил, как у музыкантов возникла идея назвать их новый альбом РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T05:13

2020-12-01T05:13

2020-12-01T05:54

новости культуры

культура

ac/dc

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Ангус Янг, гитарист и автор песен AC/DC в беседе с ведущими австралийской радиостанции Triple M объяснил, как у музыкантов возникла идея назвать их новый альбом Power Up ("Включите питание"), сообщает NME. Ранее Янг также ответил на упреки, которые часто поступают в адрес группы. Некоторые слушатели обвиняют музыкантов в том, что на протяжении многих лет они играют в одном и том же музыкальном стиле — хард-роке. Из-за этого, по мнению поклонников, их композиции звучат одинаково."Конечно, они и будут звучать похоже. Это же одна группа. Когда мы только начинали, то не стали изобретать колесо. Мы сразу начали работать над тем, что получается у нас лучше всего — делать рок-н-ролл", — прокомментировал Ангус Янг. Альбом Power Up вышел 13 ноября. Это первый релиз группы после смерти одного из основателей AС/DC Малькольма Янга, которого не стало в 2017 году. В NME уточняют, что сборник стал "самым продаваемым альбомом 2020 года".

https://ria.ru/20201113/acdc-1584482777.html

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новости культуры, ac/dc